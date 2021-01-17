東門城廣場兩次改造 林智堅與建築師邱文傑開箱3亮點

新竹市東門城「迎曦門」有近200年歷史，周邊環境歷經20年前後兩次大改造，都由建築師邱文傑操刀，市長林智堅今邀邱文傑帶路「開箱」東門城改造三亮點，邱文傑說，改造首重讓古蹟空間使用更彈性、親民，再者讓3座代表清、日、民國三代歷史的「古橋墩」重見天日，最後更讓東門城廣場具備治水滯洪功能。

邱文傑20年前第一次改造東門城，當時獲得台灣建築獎首獎及第二屆遠東建築獎傑出建築設計兩項大獎；20年後他再次操刀東門城大改造，更經手設計竹市許多公共建設，包含新竹市立動物園再生計畫，獲得2020年台灣建築獎佳作肯定。

林智堅邀邱文傑建築師到東門城廣場分享改造3大亮點。邱文傑說，第一讓東門城廣場使用上更有彈性，大階梯作為觀眾席，可容納比以前多一倍的人數，古橋墩則作為表演場地與後台的分割，空間更多了雨遮涼亭，夏天時噴灑水霧除可降低溫度，視覺上也為東門城廣場增添「迷幻」風。

第二是廣場中央的「3座古橋墩」重見天日，根據專業團隊考究，是分別來自清朝、民國與日據時代的遺跡，雖然這些遺跡尚未被認定為歷史文物，但都有近200年的歷史，重現古橋墩後民眾可透過「觸碰」遺跡感受歷史。

最後最特別的是東門城化身都市治水防災調節的場所，邱文傑說，東門城地下道連接到護城河處，特別將平台下降，讓民眾可坐在砌石坡上親近水，另增無障礙坡道，行動不便的朋友都能夠來訪；更考量都市防災滯洪，當急驟雨來時，東門城廣場可做為小型滯洪池，減輕下水道系統的負擔。

邱文傑說，除了東門城廣場一側有鏡面長廊，兩邊的地下道牆面與天花板都採用不鏽鋼，讓空間感倍增，民眾彷彿進入時光隧道；並且加了條燈和插座，方便愛好街舞的民眾，穿越地下道時，不鏽鋼鏡面材質。

林智堅說，進入地下道前有一道紅磚牆，是邱文傑特地保留廣場原先的材質，再用手工藝的精神慢慢敲鑿，地下道另側的「竹模牆」則以竹爲模，乍看彷彿整片竹牆，這是為呼應新竹為竹塹城的歷史，也吸引許多旅客在此留影紀念。