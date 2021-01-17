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影／校長領養流浪犬化身閱讀犬 一起陪孩子聽故事

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影

屏東縣唐榮國小校長高珠鈴多年前領養一隻流浪犬「婷婷」，「婷婷」在2015年參與屏東縣府教育處舉辦的閱讀犬培訓獲得閱讀犬授證，只要校長有空時帶著「婷婷」現身校園陪伴學童說故事，總是讓學童們特別記得，「校長媽咪什麼時候還要帶『婷婷』說故事」，學期末，高珠鈴帶著「婷婷」再度執勤，特教班的學童們超開心，專注聽完校長媽咪說故事。

「今天要來說繪本『真正的男子漢』」，唐榮國小特教班學生們專注地聽著校長媽咪說故事，還不忘一旁跟「婷婷」對話，開頭時，問校長媽咪「婷婷是不是工作犬？」高珠鈴耐心的解釋「婷婷」的角色。

40分鐘說故事繪本時間，學童們超專注，不時舉手發問，結尾時，高珠鈴讓學童們摸「婷婷」，學童們又驚又喜，輕輕撫摸著「婷婷」，「婷婷」相當安靜陪伴；有聽障孩子們邊摸著「婷婷」，老師一旁教導「狗狗」的發音，一邊摸一邊試著說出「狗狗」字詞。

高珠鈴說，「婷婷」是一隻雪納瑞也是閱讀犬，約9歲，她身為領犬員，平日太忙碌，有段時間沒有執勤，去年有帶「婷婷」到校園執勤，小朋友們念念不忘，總是問她「校長媽咪，什麼時候可以再看到『婷婷』」。

學期末前，高珠鈴安排上午四節課，四個班級學童們說故事。高珠鈴說，「婷婷」原本是流浪犬，多年前領養時，牠全身都是皮膚病開始照顧，如今「婷婷」也是家中的陪伴犬，陪伴80多歲的婆婆

「婷婷」在2015年參加縣府教育處舉辦的閱讀犬培訓並通過授證，高珠鈴說，「婷婷」的個性穩定性高，脾氣溫和，通過培訓後，帶著牠跟小朋友說故事。

高珠鈴說，閱讀犬通常應用在特教生，特教生孩子的穩定度低，較不容易專注，有了犬隻的陪伴，吸引孩子的注意力，「閱讀犬應用在教育上是很好的夥伴」。

屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的，故事說完後，讓特教班學童們與「婷婷」互動。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的，故事說完後，讓特教班學童們與「婷婷」互動。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的，故事說完後，讓特教班學童們與「婷婷」互動。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的，故事說完後，讓特教班學童們與「婷婷」互動。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的，故事說完後，讓特教班學童們與「婷婷」互動。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的，故事說完後，讓特教班學童們與「婷婷」互動。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影
屏東縣唐榮國小校長高珠鈴帶著閱讀犬「婷婷」跟學童們說故事，學童們超專心的。記者劉星君／攝影

屏東縣 流浪犬 婆婆

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