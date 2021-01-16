殘酷破表！誠實小學生造句直指「媽媽飯很難吃」 網笑翻求真相

小孩子童言無忌，常常也會因此發生許多趣事。有一名國小學生在寫作業時，不小心把媽媽做飯很難吃誠實寫了出來，甚至可以做牛做馬也不想吃，讓老師看了哭笑不得，回應寫上「媽媽會哭哭哭啦！」網友看了也笑翻，也想知道到底飯有多難吃。

網友在「爆廢公社公開版」發文寫道，看到外甥考卷，共有三題造句題目，第一題為「信心滿滿」，他回答「我信心滿滿的跟媽媽說，妳的飯很難吃。」，第二題題目是「幸好」，答案寫下「剛剛我信心滿滿的跟媽媽說妳的飯很難吃，幸好媽媽在打電話」。

最後一題是「可以...也可以」，外甥的答案寫著「我為了不被媽媽發現她的飯很難吃，我可以做牛做馬也可以做飯給她吃。」讓該名學生的阿姨笑說「可以想像我妹心裡的陰影面積，老媽的飯真的那麼難吃嗎？」

因為孩子的造句太誠實，老師也回他「媽媽會哭哭啦！」網友看了也笑翻「到底是瓦歹甲，三題造句不離媽媽煮的飯難吃」、「到底他媽媽煮的飯是多難吃拉笑死」、「媽媽煮的到底是什麼料理」、「很堅持媽媽煮的很難吃，感覺這是一篇求生欲0的造句」、「連講三次～因為很重要！」。