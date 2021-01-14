「朱買臣休妻」穿越現代 黃宇琳挑戰獨腳戲「崔氏」

傳統戲曲「朱買臣休妻」中被休的「崔氏」，如果穿越到現代，會是何種模樣？「京劇小天后」黃宇琳挑戰罕見的當代京劇獨腳戲「崔氏」，以流動於京劇唱腔和現代老歌中的幽幽歌聲，細訴女性面對青春流失的生命歷程。「崔氏」明天起在台灣戲曲中心小表演廳演出。

在戲曲故事中，崔氏嫁與書生朱買臣，卻苦受飢寒，逼丈夫寫下休書，改嫁卻遭凌虐。一日，聞得門外報錄尋找的狀元郎，竟是自己昔日的丈夫；崔氏陷入夢中癡想，臆想過往溫存，期待丈夫憐念舊情再續前緣。然而，夢醒時分，癡想碎裂，現實迎面而來，令人不忍直視。「朱買臣休妻」也是成語「覆水難收」的起源。

「崔氏」則讓崔氏來到當代，成為一位曾經的青春玉女，如今歌廳裡的落魄歌手Tracy。導演王瑋廉以工作坊的方式，從黃宇琳如何詮釋京劇崔氏出發發展此劇，並用一首首經典老歌，譜出繁華蒼茫裡崔氏的人生組曲。