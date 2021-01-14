快訊

中國8個月來「染疫第一死」：河北「瘟疫輪迴」的疫情焦慮

美駐聯合國大使無法來台 蔡英文與克拉夫特改視訊對談

「朱買臣休妻」穿越現代 黃宇琳挑戰獨腳戲「崔氏」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
京劇小天后黃宇琳挑戰獨腳戲 「崔氏」。圖／傳藝中心提供
京劇小天后黃宇琳挑戰獨腳戲 「崔氏」。圖／傳藝中心提供

傳統戲曲「朱買臣休妻」中被休的「崔氏」，如果穿越到現代，會是何種模樣？「京劇小天后」黃宇琳挑戰罕見的當代京劇獨腳戲「崔氏」，以流動於京劇唱腔和現代老歌中的幽幽歌聲，細訴女性面對青春流失的生命歷程。「崔氏」明天起在台灣戲曲中心小表演廳演出。

在戲曲故事中，崔氏嫁與書生朱買臣，卻苦受飢寒，逼丈夫寫下休書，改嫁卻遭凌虐。一日，聞得門外報錄尋找的狀元郎，竟是自己昔日的丈夫；崔氏陷入夢中癡想，臆想過往溫存，期待丈夫憐念舊情再續前緣。然而，夢醒時分，癡想碎裂，現實迎面而來，令人不忍直視。「朱買臣休妻」也是成語「覆水難收」的起源。

「崔氏」則讓崔氏來到當代，成為一位曾經的青春玉女，如今歌廳裡的落魄歌手Tracy。導演王瑋廉以工作坊的方式，從黃宇琳如何詮釋京劇崔氏出發發展此劇，並用一首首經典老歌，譜出繁華蒼茫裡崔氏的人生組曲。

「崔氏」由本事劇團打造，並邀來音樂設計柯智豪創作主題曲「月如鉤」，細膩勾勒崔氏故作瀟灑卻粘膩說不清的情感。在黃宇琳滑動於京劇和現代流行金曲的歌聲中，感受女性如何面對青春的流失、肉體的變化、美夢的消亡，直視生命的枯萎。除了現場演唱外，錄音室版本預計將推出數位單曲。

京劇小天后黃宇琳挑戰獨腳戲 「崔氏」。圖／傳藝中心提供
京劇小天后黃宇琳挑戰獨腳戲 「崔氏」。圖／傳藝中心提供

京劇

延伸閱讀

影／唱歌變好聽？高嘉瑜：若靠歌聲選市長 我會高票當選

跟時間玩躲貓貓？RADO X Formafantasma聯名腕表很有戲

花絮跟正片一樣精彩！一窺《哲仁王后》幕後拍攝場景，申惠善私下也照樣狂撩薛仁雅

拍宣傳片大玩穿越 主播郭于中秀古裝

相關新聞

小三自然考卷錯一題！媽崩潰不解錯在哪 網秒答：考名詞

許多家長會在孩子有不懂的問題時幫忙解答，不過有些題目就連家長都很頭痛。一名網友po出國小三年級兒子的自然考卷，兒子錯了一題，但媽媽看了三遍還是不解哪裡有錯，於是請網友們幫忙解答。

「朱買臣休妻」穿越現代 黃宇琳挑戰獨腳戲「崔氏」

傳統戲曲「朱買臣休妻」中被休的「崔氏」，如果穿越到現代，會是何種模樣？「京劇小天后」黃宇琳挑戰罕見的當代京劇獨腳戲「崔氏...

桃園位置掀論戰 地理教師剖析北部其實多達7縣市

北部某醫院案838、839醫護確診病例，是台灣第一起醫師染疫案例，消息一出震驚台灣各界，網路上也掀起討論。就有網友發文問...

梧棲中正國小仁愛樓重建今動土 2年後完工啟用

台中市梧棲區中正國小建校已65年，仁愛樓年久失修，經結構安全鑑定耐震能力不足，台中市政府為維護師生安全，籌編工程經費74...

改制雙語中小學喊卡 龍德：與地方共榮共好熱情被澆熄

創校半世紀的苗栗縣私立龍德家商前年底宣布將轉型為私立雙語國中小學，成為國內私立高職改制為國中小學的首例，但歷經數年籌畫，...

桃園高二生雞胸肉吃到吐 練成體脂6％奪健美健體冠軍

桃園市有得實驗教育機構高中二年級張子胤今年參加育達廣亞盃全國健美健體公開賽，獲高中男子組冠軍，身高172公分、體重76公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。