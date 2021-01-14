小三自然考卷錯一題！媽崩潰不解錯在哪 網秒答：考名詞

許多家長會在孩子有不懂的問題時幫忙解答，不過有些題目就連家長都很頭痛。一名網友po出國小三年級兒子的自然考卷，兒子錯了一題，但媽媽看了三遍還是不解哪裡有錯，於是請網友們幫忙解答。

一名網友在「爆系知識家」發文，她拿出國小三年級兒子的自然考卷，兒子考了98分錯了一題是非題，「冰塊加入水中，一段時間後冰塊消失不見，是因為冰塊已經溶解在水中」，兒子答「圈」但答案卻是錯的，原po想跟兒子解釋，但看了三遍仍然不懂為何答案是錯誤，於是向網友求助。

有專業的網友回答，「溶解是其他固態、液態、氣態物質溶入溶劑之中，變成溶質，而這題因為冰塊跟水的化學成分是相同的，故不應該使用溶解，應該使用融化」。

不過，有網友則認為，「小學而已就考到高中字意」、「melt融化、disslove溶解，化學上的定義不同，不過用這個來考小三也太難了」、「這是考國文還是自然？」、「考名詞，老師真是壞」、「我還以為是自然考卷呢，原來是國文考卷啊！」、「放心吧，我回到國中一樣會錯這題，你兒子不孤單」。

有網友則反駁，「自然考卷還是要以專業知識看待，也不算賣弄名詞，就是生活中不會注意到，但是確實是這樣」、「溶解和融化的觀念要建立好，上國中很重要，還延續到高中！」、「這是在強調正確用詞，科學的溝通需要精準，雖然是在國小的程度，但其實影響很大的唷～」。