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桃園位置掀論戰 地理教師剖析北部其實多達7縣市
【110學測】
北部某醫院案838、839醫護確診病例，是台灣第一起醫師染疫案例，消息一出震驚台灣各界，網路上也掀起討論。就有網友發文問「桃園是北部嗎？」認為北部應該是台北或新北，該文也引發網路論戰。但實際訪問地理教師，他們依據過去區域計畫畫分，北部就是泛指台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣。
一名高中地理教師表示，1979年後行政院經濟建設委員會制定《台灣地區綜合開發計劃》，以位置、人口、資源和經濟活動等因素，做為區域的畫分指標，將台灣依地理位置區分為北、中、南、東四大區域。
根據《台灣地區綜合開發計畫》，北台灣泛指台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣；中台灣指苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣；南台灣泛指嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣；東台灣指花蓮縣、台東縣；另還有外島區域如金門縣、連江縣。
但區域計畫已被2018年由內政部主管的《全國國土計畫》取代，該名地理教師表示，國土計畫沒特別講北中南東，多數都還是沿用區域計畫的劃分概念，不只地理學上名詞是這樣講，國家政策也多還是這樣分。
不過，另名地理教師則表示，各縣市可能會依不同單位需求被畫至不同分區，比如苗栗縣被行政院畫在中部地區，但交通部氣象局則畫為北部區域；宜蘭縣被畫在北部，氣象局則畫在東部；嘉義縣、嘉義市在南部，氣象局將他歸類在中部。
兩名地理教師都認為，究竟要用區域畫分，還是大家約定成俗的說法，多方都有不同說法，沒有一個標準答案，「也不能說網友講錯」，但把畫分概念講清楚就好。
此外，地理教師也表示，高鐵通車後，台灣一日生活圈，難以深刻感受北中南東的差異；雪山隧道也是北部區域計劃其中之一的重要交通建設，當時鐵路完成後，也是走一日生活圈。
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