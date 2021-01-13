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桃園高二生雞胸肉吃到吐 練成體脂6％奪健美健體冠軍

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
有得教育實驗機構高中二年級張子胤靠精實肌肉奪健美健體冠軍。記者高宇震／攝影
有得教育實驗機構高中二年級張子胤靠精實肌肉奪健美健體冠軍。記者高宇震／攝影

桃園市有得實驗教育機構高中二年級張子胤今年參加育達廣亞盃全國健美健體公開賽，獲高中男子組冠軍，身高172公分、體重76公斤的他，維持體脂肪6％、肌肉量40公斤，除了嚴格的訓練，對飲食也相當要求，備賽期間一天吃五餐其中有三餐是雞胸肉，吃到吐仍樂此不疲，希望朝專業健美健體選手之路邁進。

張子胤說，當初在澳洲求學時，無意間看到健體選手陳建昕的影片，從此將他奉為偶像並對健身萌生興趣，之後常與朋友一同到健身房鍛鍊，但由於沒有正確健身觀念常因此受傷，回台後才找了專業健身教練，持續每日訓練1.5到2小時。

他表示，健美健體飲食占60％、訓練30％、睡眠10％，對飲食的管控相當要求，嚴格要求低油低脂，除平日不吃學校午餐皆自備，備賽期間一天吃5餐其中有3餐是雞胸肉，才能維持健美身材。

張子胤說，健美健體最辛苦之處是飲食控制，但每天看著鏡中的自己，一天比一天「大隻」，成就感驅使自己繼續練下去，練就更好的體態。

張子胤也說，媽媽剛開始對他的健美之路並不支持，但自己不放棄，與媽媽承諾若在比賽中取得好成績就能繼續練下去，他也以實力證明，如今媽媽轉而支持，還會贊助他購買營養食品。

有得教育實驗機構高中二年級張子胤靠精實肌肉奪健美健體冠軍。記者高宇震／攝影
有得教育實驗機構高中二年級張子胤靠精實肌肉奪健美健體冠軍。記者高宇震／攝影

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