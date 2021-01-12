新北廣行宮募款捐鞋弱勢生 加拿大信眾越洋響應

新北市三峽區廣行宮今天捐贈三峽區、樹林區21所國高中、國小弱勢學生400雙新鞋，加拿大的信眾林先生越洋認捐200雙。

新北市政府教育局今天表示，局長張明文和各校受贈代表感謝廣行宮善舉，也感激宮廟、教會及企業關懷社會、回饋社會。

三峽廣行宮管理委員會主委黃騰霆表示，號召信眾捐鞋送愛心，獲得鞋行負責人黃陳美娥響應；加拿大信眾林先生也越洋認捐200雙鞋，廟方一天內就募得超過400雙鞋的善款，服務有需求的學生。

黃騰霆說，小時候沒鞋子穿，冬天冷得受不了，特別希望現在的學生都能有新的好鞋，雨季時可替換穿，不必穿又冷又濕的鞋子上學。

安溪國小輔導主任張秀雯表示，一些家境清寒卻沒有中低收入證明的孩子，非常期待新年有新鞋子穿。這次贈鞋活動獲得實質幫助。期待將來孩子們也能承傳奉獻服務的精神。