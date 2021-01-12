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活化閒置教室空間 25所校園展美感

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

全台25所校園大改造，台南市西港國中改造閒置已久的視聽教室，以白色為基調，搭配淺色的木質元素，把教室打造成清新明亮的閱讀區；宜蘭特殊教育學校將川堂的花崗岩立面及鐵窗去除，改以混沙白漆覆蓋牆面，讓原先沉重暗淡的形象變得活潑。

教育部次長蔡清華在12日「學美·美學—校園美感設計實踐計畫」成果分享會上表示，學美·美學—校園美感設計實踐計畫進入第2年，第2年特別強調美感學習要跟生活結合，美感學習不只在課程內涵，也要跟學習環境結合；計畫入圍日本Good Design Award，進入前五大、且唯一非日本設計；第1年挑戰9所學校的美感變身工程，第2年挑戰25所，未來會慢慢擴大，努力擴及全台4000多所國高中校園。

今年「學美·美學」計畫改造共分為5大類別，包括：一、特色教室，改造班級或各科專業教學教室；二、機能收納，創造更靈活的空間，讓有限空間作最大的利用；三、指標及空間翻轉，改善原有校舍設計不良的問題；四、閒置空間再造，解決因學生人數減少或因教學環境變遷、建築或空間出現的閒置問題；五、生態學習，讓孩子親近自然、師法自然。

25所校園改造案例中，以台南市西港國中為例，視聽教室閒置已久，改造團隊以白色為基調，搭配淺色的木質元素，把教室改造成明亮舒適的閱讀環境；宜蘭特殊教育學校希望去除川堂原本沉重黯淡的形象，改造團隊就將剛硬的線條改成圓角，同時把花崗岩立面及鐵窗去除，改以混沙白漆覆蓋牆面，增加層次與活潑感，並掛上特教師生共同創作的彩繪。

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日本 教育部

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