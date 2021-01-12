快訊

學測英文衝刺／五大類型一一破解 作文練手感穩住就贏

染疫醫師曾外出用餐、喝咖啡 陳時中曝在這2處「未配戴口罩」

花蓮市增設3校照明設施 加強校園周邊安全

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市為加強校園周邊安全，特地對花蓮市各校周邊照明設施做通盤檢討，逐一改善路燈亮度。圖／花蓮市公所提供
花蓮市為加強校園周邊安全，特地對花蓮市各校周邊照明設施做通盤檢討，逐一改善路燈亮度。圖／花蓮市公所提供

有鑑於去年大學周邊發生女學生遭擄殺事件，花蓮市為加強校園周邊安全，特地對花蓮市各校周邊照明設施做通盤檢討，目前已完成明義國小、國風國中、花蓮高農等校園周邊的照明設施，總計裝設18盞燈具。

花蓮市公所去年底在明義國小增設7支雙臂式路燈，並在花蓮高農及國風國中則分別增設2支附掛式路燈，全部合計18盞燈具，總計54萬元經費。

花蓮市長魏嘉賢表示，由於有些路段照明設備不足，市公所經評估後，在明義國小、國風國中及花蓮高農校園周邊加強照明設施，總計增設了18盞燈具，由現場來看，比照以往明亮許多，也杜絕治安死角。

魏嘉賢說，對於其他各校周邊照明現況則將持續評估，若有需要補強者，市公所會向上級政府或民意代表爭取經費，增設照明燈具。

在明義街經營餐廳的業者林運松說，在明義街開店30多年，最能感受到照明設施的不足，如今增設路燈後，補強夜間照明不足。

警方為強化校園安全，持續積極執行校園安全訪視聯繫工作，每月訪視聯繫轄內各級學校至少1次以上；轄內281個各級學校均設置巡邏箱，由各級學校所轄65個分駐派出所、偵查隊、少年警察隊及當地巡守隊，加強學校周邊巡守，保護學生安全。

花蓮市公所針對明義國小、國風國中、花蓮高農等校園周邊的照明設施，總計裝設18盞燈具。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所針對明義國小、國風國中、花蓮高農等校園周邊的照明設施，總計裝設18盞燈具。圖／花蓮市公所提供

巡守 魏嘉賢 警察

延伸閱讀

花蓮反萊豬公投今啟動 連署書索取一空還加印

花蓮市北濱外環道11日起封路5天 請用路人改道

駕駛注意了 花蓮市中山路段10日起科技執法取締違停

轎車擦撞機車後又誤踩油門 花蓮騎士遭輾捲入車底不治

相關新聞

小學考「那天、天天」哪個時間長？答案曝光 網嘆：我連小學都不如

現在小學的考試題目，有時連大人都被考倒。一位媽媽網友將家中小孩的考試題目PO上網求解答，題目是比較「那天」和「天天」哪個字詞時間較長？結果答案是「那天」，讓她百思不得其解。貼文引發熱議，直呼「無言」、嘆「我連小學都不如」。

花蓮市增設3校照明設施 加強校園周邊安全

有鑑於去年大學周邊發生女學生遭擄殺事件，花蓮市為加強校園周邊安全，特地對花蓮市各校周邊照明設施做通盤檢討，目前已完成明義...

評／彩虹是六色還七色？「跑道顏色」爭議下的符碼爭奪戰

今年1月6日，基督教右派學生團體「捍衛家庭學生聯盟」（簡稱捍家盟），轉發一篇臉書推薦的觀光打卡景點——花蓮化仁國小的彩虹跑道——捍家盟認為，該操場設計是「六色同運彩虹」，並指控校長在國小以公帑推廣同性戀文化。

阿里山新住民之子超強！科展數學獎不斷 錄取清大學士班

嘉義市天主教輔仁中學來自阿里山的新住民之子張守豐、葉宜柔，日前參加特殊選才，分別錄取國立清華大學拾穗計畫清華學院學士班，...

強寒凍不了大師的手 北港高中職校熱情揮毫老外也驚艷

連續強寒來襲，每天體感溫度降至十度以上，到處冷吱吱，雲林縣北港農工和北港高中，兩校為迎接牛年到來，不約而同於今天邀請在地...

竹縣120所國中小 全面完成設置AED搭配學習機

國中小學因法規並非強制規定裝設自動體外心臟電擊去顫器（AED），多數並未設置，為讓AED在國中小普及化，新竹縣政府去年編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。