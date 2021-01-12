花蓮市增設3校照明設施 加強校園周邊安全

有鑑於去年大學周邊發生女學生遭擄殺事件，花蓮市為加強校園周邊安全，特地對花蓮市各校周邊照明設施做通盤檢討，目前已完成明義國小、國風國中、花蓮高農等校園周邊的照明設施，總計裝設18盞燈具。

花蓮市公所去年底在明義國小增設7支雙臂式路燈，並在花蓮高農及國風國中則分別增設2支附掛式路燈，全部合計18盞燈具，總計54萬元經費。

花蓮市長魏嘉賢表示，由於有些路段照明設備不足，市公所經評估後，在明義國小、國風國中及花蓮高農校園周邊加強照明設施，總計增設了18盞燈具，由現場來看，比照以往明亮許多，也杜絕治安死角。

魏嘉賢說，對於其他各校周邊照明現況則將持續評估，若有需要補強者，市公所會向上級政府或民意代表爭取經費，增設照明燈具。

在明義街經營餐廳的業者林運松說，在明義街開店30多年，最能感受到照明設施的不足，如今增設路燈後，補強夜間照明不足。