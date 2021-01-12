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小學考「那天、天天」哪個時間長？答案曝光 網嘆：我連小學都不如

聯合新聞網 / 綜合報導
一位媽媽網友被小學的考試考倒，上網救助。圖擷自爆怨公社
一位媽媽網友被小學的考試考倒，上網救助。圖擷自爆怨公社

現在小學的考試題目，有時連大人都被考倒。一位媽媽網友將家中小孩的考試題目PO上網求解答，題目是比較「那天」和「天天」哪個字詞時間較長？結果答案是「那天」，讓她百思不得其解。貼文引發熱議，直呼「無言」、嘆「我連小學都不如」。

一位媽媽網友在《爆怨公社》PO出小孩的學校考題目，「『那天』和『天天』哪一個字詞表示的時間較長？」正確答案是前者「那天」的時間較長。原因是「天天是指每天的意思，那天是指某一天的意思，這題說明是時間長的」，媽媽雖然獲得說明，但仍表示「我還是不懂」，求網友解惑。

貼文引發熱議，多數人認為「答案應該是天天」、「『那天』不是『天天』其中的某一天嗎？」、「我也以為是天天，無數個今天」、「我連小學都不如」，質疑「現在都在教什麼東西？」、「為何不能教些正常的」、「莫名奇妙的題目跟莫名其妙的答案」、「是要考倒學生還是搞死家長」。

留言中有從事教職者回覆解答，「一個是代詞、一個是副詞，詞性不同，無法比較」、「天天是頻率，那天應該是指那一段（天）時間，所以那天比較長，為什麼要比較這2個不同的詞？」、「這題沒有前後文，出題出的不好」。

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