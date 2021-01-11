高師大與農技、生技產業合作 培育人才帶入業界
【110學測】
高雄師範大學落實高等教育深耕計畫，校長吳連賞與鮮綠農業科技公司董事長熊亞萍、寶可齡奈米生化技術公司董事長李健齊，簽署合作備忘錄，將就人才培育、教師與顧問交流、企業實習、服務體驗課程等內容，進行合作。
吳連賞表示，首先感謝理學院長洪振方的引介與推薦，鮮綠農業科技公司及寶可齡奈米生化技術公司都是國內知名企業，尤其在食安與健康保健等產業上頗負盛名，期待藉由策略聯盟，落實實務特色教學、智慧農業與生化科技等多面向的連結，也讓學生未來可以更順利地銜接職場。
熊亞萍說，鮮綠深耕玉米產業逾30年，以平價、精緻、健康、安全為核心價值，用非基因改造的玉米種子、無農藥殘留的農耕法，打造安心農業，為國人的健康把關，遵循產銷履歷嚴謹的追溯流程，提供消費者精質產品。期許未來雙方發展成為重要的策略合作夥伴，共同提升產業創新與升級能量，培育產業所需人才。
李健齊強調，寶可齡以純天然的生物技術應用開發，使用天然原料，研發出高安全性、穩定與豐富的專利成份技術，運用創新應用，解決生活中健康保健問題。像目前銷售非常夯的抗菌沖牙機，降低疾病發生機率，以提升生活品質與便利。希望將業界需求帶到學校，將學校優秀人才帶入業界，共創雙贏。
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