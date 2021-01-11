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強寒凍不了大師的手 北港高中職校熱情揮毫老外也驚艷

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣北港高中外籍教師Kenn首次近距離欣賞大師揮毫並學習書法，秀出人生第一張春聯。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港高中外籍教師Kenn首次近距離欣賞大師揮毫並學習書法，秀出人生第一張春聯。記者蔡維斌／攝影

連續強寒來襲，每天體感溫度降至十度以上，到處冷吱吱，雲林縣北港農工和北港高中，兩校為迎接牛年到來，不約而同於今天邀請在地書法大師現場揮毫，有退休校長或老師也回校露一手，大冷天凍不了大師的手，功力依舊，讓幾位外籍老師也見識到大師的內力勝過寒流。

告別庚子鼠，迎接辛丑牛，在鼠尾牛頭之際，大家期待牛年行運。北港農工邀請退休的前校長王金樑等五位書法家到校揮毫，借大師的一手好字書法，師生互道「Happy牛Year」相互祝福。

受邀大師除了北港農工前校長王金樑、二林香草書法社陳池源、楊喜貯、林俊宏、陳建得等人也冒著強寒到校揮毫。舊圖書館內掛滿客製化的吉言祝福，並開辦藝文講座，現場300多副春聯、400多副年畫，讓圖書館紅通通，洋溢吉祥喜氣，一掃寒冬之冷。

學生觀賞書法家揮毫丰采，仔細欣賞春聯、年畫，讓書法家在新的一年，借文祝福陪伴師生一整年。校長廖宏瑩感謝大師冒著寒冬到校揮毫送祝福，讓學生體驗美學藝文，時值牛年伊始，期待這場藝文宴饗讓大家「牛氣沖天」、「牛轉乾坤開鴻運」。

此外，北港高中也同步舉辦「名家揮毫賀新歲」，邀請北港書法家李榮進、吳仁懋、鄭文雄、施美燕、李明哲，連學校的外籍教師也跟隨大師學習揮毫，炒熱了過年氣氛。

「太美了！」外籍教師Kenn首次近距離欣賞大師揮毫，對軟綿綿的毛筆能寫出如此經典之作，再透過英文教師余憶怜的說明春聯的意義，讓外籍老師感觸中華文化精深及台灣民俗的樂趣，也當場學習毛筆字，老外揮毫運筆皮皮挫，但筆尖下卻能看出其用心。

校長江耀祺及家長會長黃建宣感謝大師熱情揮毫，讓大冷天中的校園也充滿年節溫暖。

老外也學習寫春聯，寫得皮皮挫，卻是人生難得經驗。記者蔡維斌／攝影
老外也學習寫春聯，寫得皮皮挫，卻是人生難得經驗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港農工邀書法大師大冷天熱情揮毫，讓師生見識大師功力。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港農工邀書法大師大冷天熱情揮毫，讓師生見識大師功力。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港農工學生細心觀察大師在大冷的天如何還能運筆流暢。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港農工學生細心觀察大師在大冷的天如何還能運筆流暢。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港高中邀請在地書法大師鄭文雄、吳仁懋等人揮毫，讓外籍老師見識春聯之美。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港高中邀請在地書法大師鄭文雄、吳仁懋等人揮毫，讓外籍老師見識春聯之美。記者蔡維斌／攝影

北港 書法家 春聯

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