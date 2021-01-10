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竹縣2所偏鄉國小 獲扶輪社贈牙科醫療設備

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
照門國小及梅花國小近日獲得國際扶輪3501、3502地區8個扶輪社及日本名古屋大須扶輪社，捐助各1台現代化牙科醫療設備。圖／新竹縣政府提供
照門國小及梅花國小近日獲得國際扶輪3501、3502地區8個扶輪社及日本名古屋大須扶輪社，捐助各1台現代化牙科醫療設備。圖／新竹縣政府提供

新竹縣偏鄉地區就醫不便，照門國小及梅花國小近日獲得國際扶輪3501、3502地區8個扶輪社及日本名古屋大須扶輪社，捐助各1台現代化牙科醫療設備，使該校及周邊學童可就近看診，盼能促進兒童牙齒保健，降低蛀牙比例。

照門國小校長吳娟芳表示，照門、照東及清水國小地處新埔鎮邊陲，公車3至6小時才一班，且鎮上僅有3家牙醫診所，需要服務3萬多的鎮民，醫病比相當懸殊，兒童齲齒比率高；梅花國小校長何崧瑀也指出，學生蛀牙率較都會區明顯偏高，雖校內有牙醫師定期駐診，但保健室的牙科設備欠缺且老舊。

國際扶輪桃園第二分區西門扶輪社長簡世哲表示，他獲悉此情況後，便聯合8個國際扶輪有桃園西門、西區、百合、協和、中山、創藝、高爾夫、新竹南區扶輪社以及日本名古屋大須扶輪社，向國際扶輪申請全球獎助金，一共5萬7千美元，購置現代化牙科醫療設備，本月8日到2所國小完成捐贈儀式。。

整套設備包括LED無影燈、牙科治療椅、高溫高壓消毒鍋、紫外線消毒箱、牙科用空壓機，還有逆滲透濾水設備、給水器、洗牙機、牙科用高速、慢速手機以及中央吸唾器等，幫助原鄉與偏鄉小學促進兒童牙齒保健。

吳娟芳也說，照門國小已商請鎮上牙醫師王萬標，未來定期到學校照顧鄰近3校200多名學童牙齒；另外，校方也積極爭取牙科醫療健保資源到校，已撰寫申請計畫送審，盼未來學校能設置醫療巡迴站，讓學生在校就能治療齲齒、塗氟、臼齒窩溝封填等項目。

國際扶輪社申請全球獎助金，購置現代化牙科醫療設備捐贈照門國小及梅花國小，本月8日到2所國小完成捐贈儀式。圖／新竹縣政府提供
國際扶輪社申請全球獎助金，購置現代化牙科醫療設備捐贈照門國小及梅花國小，本月8日到2所國小完成捐贈儀式。圖／新竹縣政府提供

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