竹縣2所偏鄉國小 獲扶輪社贈牙科醫療設備

新竹縣偏鄉地區就醫不便，照門國小及梅花國小近日獲得國際扶輪3501、3502地區8個扶輪社及日本名古屋大須扶輪社，捐助各1台現代化牙科醫療設備，使該校及周邊學童可就近看診，盼能促進兒童牙齒保健，降低蛀牙比例。

照門國小校長吳娟芳表示，照門、照東及清水國小地處新埔鎮邊陲，公車3至6小時才一班，且鎮上僅有3家牙醫診所，需要服務3萬多的鎮民，醫病比相當懸殊，兒童齲齒比率高；梅花國小校長何崧瑀也指出，學生蛀牙率較都會區明顯偏高，雖校內有牙醫師定期駐診，但保健室的牙科設備欠缺且老舊。

國際扶輪桃園第二分區西門扶輪社長簡世哲表示，他獲悉此情況後，便聯合8個國際扶輪有桃園西門、西區、百合、協和、中山、創藝、高爾夫、新竹南區扶輪社以及日本名古屋大須扶輪社，向國際扶輪申請全球獎助金，一共5萬7千美元，購置現代化牙科醫療設備，本月8日到2所國小完成捐贈儀式。。

整套設備包括LED無影燈、牙科治療椅、高溫高壓消毒鍋、紫外線消毒箱、牙科用空壓機，還有逆滲透濾水設備、給水器、洗牙機、牙科用高速、慢速手機以及中央吸唾器等，幫助原鄉與偏鄉小學促進兒童牙齒保健。