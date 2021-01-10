2021新思惟典藏展 呈現劉國松李義弘洪根深經典作品

高雄新思惟人文空間即日起至3月13日，舉辦「2021新思惟典藏展」，展出多位前輩與中生代藝術家的精彩作品，呈現灣藝術史脈絡與個別藝術家的創作風格。參展藝術家包括劉國松、李義弘、洪根深、陳水財、蘇信義、柳依蘭、廖迎晰等。

新思惟人文空間是高雄地區以交流當代生活美學為主軸的重要平台，透過持續性的展覽規畫和活動舉辦雙向施力，讓民眾在多元的藝文活動中提升藝術文化涵養，並自然而然的親近藝術。

民眾可以在此次展出中，看到現代水墨之父劉國松的作品，還有受到70年代的鄉土運動影響，將「工業高雄」現實生活經驗融合在創作中的陳水財與蘇信義畫作。以及作品深具文人氣息的李義弘，美術運動及美術教育推動代表性人物洪根深，創作深植於人與大自然的體悟所衍生出情感表達的蔡獻友，以人物為繪畫的載體，傳達出思想，觀念，風格，文學，故事等視覺承載的柳依蘭，邀觀眾感受灣當代藝術的崛起。

新思惟人文空間並推薦，獨創揉合了排灣族傳統哲思與視覺線條表現美感的特殊藝術媒材「紋砌刻畫」的伊誕‧巴瓦瓦隆，擅長敘事符號的達鳳‧旮赫地，橫跨插畫、平面繪畫、雕塑以及公共藝術的崔永嬿，以及長久研究不同療癒法門的侯玉書，作品都很經典。