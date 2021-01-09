全國學生美術比賽頒獎 離島生畫「擺暝」特優跨海受獎
教育部今舉行第69屆全國學生美術比賽頒獎典禮，今年共計101件作品獲得「特優」獎。來自連江縣東引國民中小學四年級學生林禹彤「邀你參加擺暝活動」，以馬祖傳統節慶「擺暝」活動為表現題材，獲評審肯定，今更遠從東引到台灣本島受獎；漫畫類國小高年級組特優由基隆市德和國小葉沛蓉拿下，作品「一『罩』難求」，以媽祖繞境作為場景，場面描繪豐富，主題符合時事受評審青睞。
教育部表示，全國學生美術比賽已邁入第69屆，每年約有5萬件作品參與初賽；今年經各階段遴選及薦送作業，決賽收件量達8822件，包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類、共55組。經決選過程，最後計有101件作品獲得「特優」獎。
今年離島學生表現優異，來自馬祖東引的林禹彤，以「邀你參加擺暝活動」拿下平面設計類國小中年級組特優。林禹彤昨先搭乘直升機到南竿，再轉飛機來本島受獎。她受訪時也大方介紹馬祖的傳統文化「擺暝」，她自己也是鼓板隊，親身參與「擺暝」活動，在繪畫中她利用「纏繞畫」的技巧，在人物衣服上加以點綴。
基隆市德和國小葉沛蓉作品「一『罩』難求」，拿下漫畫類國小高年級組特優。場面描繪豐富，構圖堅實緊湊，主題具有時事的高度符應性，幽默逗趣的畫風頗能抓住漫畫表現的竅門。問起創作發想，葉沛蓉說，暑假恰好新聞在談媽祖繞境辦不辦，口罩當時也不好買，因此以媽祖繞境作為場景呼應時事。另也因自己對撈魚頗感興趣，這回競賽共繳出2張作品。
西畫類國中美術班特優作品由台中市五權國中國二學生陳明熹以「春天無語」獲獎，她說，這幅四開畫作費時兩個月，這也是首次以「打底劑」作為創作媒材，繪製出不同質感，畫面凹凸如牆面，能得到最高榮譽，也出乎她意料；水墨類國中普通班組特優由新竹縣忠孝國中李翼全「午後的漁市」拿下，談起自身作品，他最喜歡畫面中的那道光影，他以白色顏料層層疊加，細密的描寫，深獲評審肯定。
繪畫類國小中年級美術班組特優，台北市建安國小楊壹壹同學所作的作品「河岸的風景」，運用細簽字筆細心勾勒大都會高樓大廈在夜幕低垂下遠眺萬家燈火的景象；版畫類國中普通組特優為雲林縣大埤國中許瑋秦「中元普渡」，評審指出，該作品具有普普藝術情調，版畫結構中講究平衡與差異，色彩套印如調色盤，描寫性商標形式中，帶有溫馨的氣氛，顯見創作者的細膩觀察與情趣。
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