全國學生美術比賽頒獎 離島生畫「擺暝」特優跨海受獎

教育部今舉行第69屆全國學生美術比賽頒獎典禮，今年共計101件作品獲得「特優」獎。來自連江縣東引國民中小學四年級學生林禹彤「邀你參加擺暝活動」，以馬祖傳統節慶「擺暝」活動為表現題材，獲評審肯定，今更遠從東引到台灣本島受獎；漫畫類國小高年級組特優由基隆市德和國小葉沛蓉拿下，作品「一『罩』難求」，以媽祖繞境作為場景，場面描繪豐富，主題符合時事受評審青睞。

教育部表示，全國學生美術比賽已邁入第69屆，每年約有5萬件作品參與初賽；今年經各階段遴選及薦送作業，決賽收件量達8822件，包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類、共55組。經決選過程，最後計有101件作品獲得「特優」獎。

今年離島學生表現優異，來自馬祖東引的林禹彤，以「邀你參加擺暝活動」拿下平面設計類國小中年級組特優。林禹彤昨先搭乘直升機到南竿，再轉飛機來本島受獎。她受訪時也大方介紹馬祖的傳統文化「擺暝」，她自己也是鼓板隊，親身參與「擺暝」活動，在繪畫中她利用「纏繞畫」的技巧，在人物衣服上加以點綴。

基隆市德和國小葉沛蓉作品「一『罩』難求」，拿下漫畫類國小高年級組特優。場面描繪豐富，構圖堅實緊湊，主題具有時事的高度符應性，幽默逗趣的畫風頗能抓住漫畫表現的竅門。問起創作發想，葉沛蓉說，暑假恰好新聞在談媽祖繞境辦不辦，口罩當時也不好買，因此以媽祖繞境作為場景呼應時事。另也因自己對撈魚頗感興趣，這回競賽共繳出2張作品。

西畫類國中美術班特優作品由台中市五權國中國二學生陳明熹以「春天無語」獲獎，她說，這幅四開畫作費時兩個月，這也是首次以「打底劑」作為創作媒材，繪製出不同質感，畫面凹凸如牆面，能得到最高榮譽，也出乎她意料；水墨類國中普通班組特優由新竹縣忠孝國中李翼全「午後的漁市」拿下，談起自身作品，他最喜歡畫面中的那道光影，他以白色顏料層層疊加，細密的描寫，深獲評審肯定。