玩蚊子玩出另類教育 蚊子的嗡嗡很有趣

國衛院將科學研究與衛教結合，輔導學校成立防蚊實驗社團，延平、新興、忠孝、下營等10多所學校加入，學生不只是背宣傳口號，而是透過手作來了解。學生製作誘殺桶、防蚊液，甚至結合科技製作誘殺器，延平國中更列入校本彈性課程，發展出不一樣的防蚊教育。

延平國中是第1所成立防蚊實驗社團的學校，校長杜俊興說，社團名稱發想於「浮生六記」，取名「嗡嗡社」，學生透過實驗，實際觀察蚊子的習性、特色，也由國衛院提供沒有繁殖能力的雄蚊，讓學生做研究，並把蚊子從孑孓成蚊做成標本，更透過研究參加科展，且走進社區踏查、訪問，並當1日里長、區長，體驗及了解社區防疫。學生除了拍攝影片，並且播報，要當youtuber，把觀念推廣出去。

延平、新興國中這學期到金華社區取經，利用回收容器學做誘殺桶，，接著還要結合科技，利用3D列印製作誘殺桶的器材，包含支架與軟板。下營國中這學期就利用3D列印製作蚊子造型，並且以在地柚子皮做防蚊液，接著要製作以程式語言來控制的蚊子捕殺器。

杜俊興說，該校已把防蚊實驗社團發展出來的課程列入校本彈性課程，宗旨就是要把防疫觀念融入生活，進而擴及家庭、社區，並能愛鄉。