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尖石山區部落凌晨降雪 部分家長到校接回學生
【110學測】
新竹縣尖石鄉多個山區部落今天陸續有降雪情形，竹縣府表示，在石磊國小學區抬燿部落及禱告山持續下雪，不少家長主動接回學生，至於是否停課，目前校方正討論中。
新竹縣政府警察局橫山分局今天指出，尖石鄉宇老隘口清晨3時至4時開始飄雪，氣溫約攝氏零下5度，約到8時，在宇老觀景台積雪約3公分。
另外，竹60線18.5公里處路面已積雪結冰，為預防車輛打滑，警方上午也在宇老派出所前實施預警性封閉，外環道及竹60-1線則維持通車。
新竹縣政府消防局提供尖石、五峰消防分隊救災救護車輛雪鏈，強化在山區路面結冰時出勤能力。
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