快訊

整理包／今晚8時起開搶集中檢疫所 必看5大QA

紅衣鴨語錄貼圖上架審核未過關 LINE退件原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尖石山區部落凌晨降雪 部分家長到校接回學生

中央社 / 新竹縣8日電
新竹縣尖石鄉8日陸續有降雪情形，步道覆蓋白雪，宛如置身在銀白世界。中央社
新竹縣尖石鄉8日陸續有降雪情形，步道覆蓋白雪，宛如置身在銀白世界。中央社

新竹縣尖石鄉多個山區部落今天陸續有降雪情形，竹縣府表示，在石磊國小學區抬燿部落及禱告山持續下雪，不少家長主動接回學生，至於是否停課，目前校方正討論中。

新竹縣政府警察局橫山分局今天指出，尖石鄉宇老隘口清晨3時至4時開始飄雪，氣溫約攝氏零下5度，約到8時，在宇老觀景台積雪約3公分。

另外，竹60線18.5公里處路面已積雪結冰，為預防車輛打滑，警方上午也在宇老派出所前實施預警性封閉，外環道及竹60-1線則維持通車。

新竹縣政府消防局提供尖石、五峰消防分隊救災救護車輛雪鏈，強化在山區路面結冰時出勤能力。

寒流 降雪

延伸閱讀

寒流發威為何玉山沒下雪？ 氣象局曝原因

陽明山飄雪 警方啟動交通管制、車輛要掛雪鏈

陽明山清晨降雪 已有融雪跡象

這邊也有雪！台7甲南山至梨山積雪 限掛雪鏈才能通行

相關新聞

尖石山區部落凌晨降雪 部分家長到校接回學生

新竹縣尖石鄉多個山區部落今天陸續有降雪情形，竹縣府表示，在石磊國小學區抬燿部落及禱告山持續下雪，不少家長主動接回學生，至...

台東傳國中畢旅學生霸凌事件 教育處：要調查釐清

台東某國中昨（7日）畢業旅行，竟傳出學生在入住飯店房間內，疑似出現霸凌脫序行為。過程被IG直播，並上傳臉書社團，引起關注...

桌球桌隆起難打球 市議員助汐止國小全更新

汐止國小地下室運動空間，放在裡頭十幾、二十年的桌球桌，時間一久再加上多雨的天氣，不但生鏽，桌面也有隆起的情形，學生難打球。在得知狀況後，新北市議員廖先翔也協助學校將十幾面的桌球桌汰舊換新，更新教學設備。

滾球集氣！家齊高中激勵學測考生轉動夢想

學測倒數計時，台南市家齊高中為鼓舞高三考生並做最後衝刺，利用朝會辦理「轉動夢想，追分成功」的誓師大會，透過充氣滾球集氣並...

舊課綱末代國中會考5月15日起登場 簡章明起線上免費載

教育部今天表示，110年國中教育會考訂於5月15日、16日舉行，各考區簡章明日起於全國18個考區試務會及大陸考場試務會網...

舊課綱末代學測22日登場 重考生逾1萬人占8％

110學年大學學測1月22日、1月23日登場，大考中心統計，今年學測有12萬8606人報考，其中多為重考生的個別報名人數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。