桌球桌隆起難打球 市議員助汐止國小全更新

汐止國小地下室運動空間，放在裡頭十幾、二十年的桌球桌，時間一久再加上多雨的天氣，不但生鏽，桌面也有隆起的情形，學生難打球。在得知狀況後，新北市議員廖先翔也協助學校將十幾面的桌球桌汰舊換新，更新教學設備。

汐止國小校長王俊杰表示，汐止因為潮濕下雨天數非常的多，所以，室內的活動空間非常的重要，那因為學校的桌球桌都已經使用超過二十年了，桌面都會有隆起的現象，對小朋友上課產生很大的影響，所以，尋求議員廖先翔的協助採購桌球桌的經費。

市議員廖先翔指出，因為汐止多雨，提供好的室內空間讓學生使用是很重要的，那汐止國小在地下室這邊擺放了桌球桌，讓小朋友在下雨天能夠在這裡上體育課打桌球，只是桌子久了、又在地下室容易潮濕，所以，桌面都會凸起變形，所以，在學校提出建議後也以建議款協助更新，還有學校另外一處之前因為淹水閒置的地下室，校方最近也整理好了，桌球桌也已經買好了，到時候也會一起擺放，讓小朋友有更多的室內運動空間可以使用。