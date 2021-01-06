學生吃了幾個軟糖？ 一道數學題讓眾人傻眼：有人說謊

這道題考的是數學，還是邏輯？一名網友分享一個數學考題，答案不難算出來，卻因為題目中「超現實」的情境引起熱烈討論，讓許多人不禁想問，「老師你累了嗎？」

有網友在臉書社團「爆怨2公社」貼出一道數學考題，題目是「王老師買了一包小熊軟糖有120個，要給五年級的同學吃。結果小名因為肚子很餓，吃了17/24包；小馨也不甘示弱，吃了66個，誰吃的軟糖比較多？多幾包軟糖？」

這題的答案不難，許多網友一下子就算出來了，但卻發現題目「怪怪的」。「一包120個軟糖，17/24包=85個軟糖，剩下35個…請問老師，小馨為什麼可以不甘示弱的吃了66個？」大家發現答案和題目根本對不上，「這出的題目有問題啊！數量不夠啊！已經超過120顆了」、「越吃越多，哪裡買的」、「王老師有聚寶盆？」、「兩個人都吃超過50%，這題目有瑕疵啊」、「老師的數學不好喔」。

也有人指出不僅數字「超額」，文字也有問題，「所以單位是『包』還是『個』？」、「按照題目回答是小名吃比較多(19)，但是軟糖只有一包，如何回答多幾包呢」、「數學題總是考驗學生的中文能力」、「數學老師的國文老師在哭泣」。

為了讓題目變得合理，部分網友也搞笑起來，「其實小馨吃的是她自己去買的」、「這兩個小朋友有人說謊，超過一包的量」，還有人戲稱老師讓兩人吃太多軟糖了，「想害孩子得糖尿病跟暴肥的概念」、「別的同學都不用吃就對了」。

不過也有網友正經回應，「出題沒錯，錯的是現實面」、「以前小學和國中段考和小考數學題目，真的有這種出題方式，唯一答案就是要寫66+［120（17/24）］≠120，故算式不成立此題無解！」。