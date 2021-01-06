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小三數學題答對卻被扣分！她發文求解 網曝關鍵：該重讀了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽po出小三數學題，雖然孩子解答出正確答案，卻仍被老師扣了三分，她看了三次仍然不解，於是向網友求解。圖／爆廢公社二館
一名媽媽po出小三數學題，雖然孩子解答出正確答案，卻仍被老師扣了三分，她看了三次仍然不解，於是向網友求解。圖／爆廢公社二館

許多父母會教導孩子作業，但有些題目就連家長都一頭霧水。一名媽媽po出一道小學三年級的數學題目，雖然孩子解答出正確答案，卻仍然被老師扣了三分，她看了三次依舊不解，於是想尋求網友幫忙解答，吸引許多網友討論。

一名網友在「爆廢公社二館」發文，她po出一道小三的數學題目，「電梯限重500公斤，現在電梯裡已經載重302公斤的貨物和一位體重75公斤的送貨員，還可以再載重幾公斤？」，孩子答題「500-302-75=123」，並用直式計算出正確答案，但直式卻被老師圈起來並扣三分，她看了三次仍然不解到底哪裡錯誤，於是向網友求解。

網友紛紛表示，「要分兩次算啊」、「直式算式兩次分開」、「現在的教學，要分開算」、「三年級目前所學的方式是直式分兩次計算」、「加法能夠連加，但減法不能，減法需要先減一個再接下去減另一個」、「不能一次算完，就算答案對算式錯老師一樣扣分」、「小學數學基礎步驟非常重要，一步一步走邏輯才會清楚，不能用成人速成的眼光去看」、「不說了，先去報名重讀小學～～」。

不過，有網友則認為，能算出正確答案就好，「論結果無誤，但...我想應該又是建構式數學害的，有人說直式要分開算，但我以前教的沒有分開不分開的問題...老師也都是這樣教下來，教改真的越來越誇張，搞得不知道怎麼教小孩了」、「簡單的東西複雜化，就是學者最愛搞的」、「在學校學得東西最重要是過程，但出社會後大家看得都是結果」、「出社會就會發現，最有用的數學就是加減乘除」、「我覺得能算的出來答案，何必管算法怎麼用，合理的算法我都覺得是對的」。

原po也回覆，有請孩子去學校問老師，老師的回答是「要分成兩次計算」，她也表示，發問是只是想知道問題點錯在哪裡，畢竟自己那時候的教育跟現在的教育有所不同，也沒有任何一點怪罪老師或責怪教育部的意思，「反正老師怎麼教，我們就是怎麼學，我是這樣跟孩子說的」。

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