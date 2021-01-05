校歌提到的人物 南一中獲贈沈光文塑像

國立台南一中的校歌歌詞中提到有「台灣孔子」美稱的沈光文，但校園內先前並沒有塑像等相關文物，因今年將舉辦百週年校慶，校方獲校友捐贈一座沈光文像，將規劃地點安放。

台南第一高級中學校長廖財固今天表示，南一中校歌是光復後第一任校長蘇惠鏗作詞、音樂老師羅耀國譜曲，歌詞中的「思齊往哲，光文沈公」就是指沈光文，加上歌詞最後一段「愛吾國，愛吾民，台南一中無負鄭成功」，整首校歌共提到2名歷史人物。

廖財固表示，過去台南一中校園內沒有設置沈光文像，去年底在校友會牽線下，獲企業家校友林昭圍捐贈一尊沈光文像，目前暫時放置在校長室內，在年底的百週年校慶前會移置於適當地點，讓校友及未來的學子都能知道這名出現在校歌裡的歷史人物。據了解，這尊捐贈的沈光文像為奇美集團創辦人許文龍的複製作品。

依台南地方史料，沈光文是南明時期文人，曾為鄭成功禮遇共同抗清，西元1651年來台，生涯後期定居在「目加溜灣社」，也就是現今台南市善化區，除了成立台灣第一個詩社「東吟詩社」，並致力於地方醫療、教育等工作，受到後人尊崇。

由於沈光文對地方教化貢獻良多，有「台灣孔子」美稱，三級古蹟、主祀媽祖的善化慶安宮於1982年雕塑沈光文金身，安奉在武聖殿內，與五文昌帝君共同護佑考生；在善化區還有一處沈光文紀念碑供民眾參觀。