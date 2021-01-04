全球陶笛賽線上較勁 暨大附中莊宗諺奪世界第二

由義大利主辦的「全球Ocarina-Rave陶笛大賽」，受新冠肺炎疫情影響改為線上比賽，國立暨大附中學生莊宗諺錄製影片參賽，在獨奏B組榮獲第二名，同時受邀參與明年在義大利音樂會，待疫情趨緩，2021年7月可望代表台灣赴義演出。

目前就讀高中二年級的莊宗諺，國小一年級就跟著當時導師劉淑珠學習陶笛，每天放學都練習2至3小時，學出濃厚興趣，至今已學習11年，就算上了高中也是每天自學練笛，一次都練1至2小時，也透過練陶笛來排解課業壓力。

而莊去年得知義大利將舉辦「第一屆全球Ocarina-Rave陶笛大賽」，他就細心被賽，將比賽曲目彩排演奏給老師聽，再從專業角度加強指導，自選曲2首則以古典曲目「愛之喜」及流行曲目「淚光閃閃」，用陶笛展現古今音樂的美妙旋律。

為拿下好名次，莊不斷加強練習，未料該賽事為因應新冠肺炎，取消現場演奏，改採取線上比賽，他為此錄製自己的演奏影片，並傳到比賽指定平台參賽，日前比賽結果，榮獲該賽事獨奏B組第二名佳績，他非常驚訝，也很感到十分高興。

莊宗諺說，比賽單位要求參賽者錄影後得在一定期限內上傳，之後再由多位評審聆聽評比，當主辦單位透過Youtube在線上公布名次，一聽到自己是獨奏B組第二名，真的相當雀躍，也激起其鬥志，以後會更認真練習，盼自己能更上一層樓。