全球陶笛賽線上較勁 暨大附中莊宗諺奪世界第二
【110學測】
由義大利主辦的「全球Ocarina-Rave陶笛大賽」，受新冠肺炎疫情影響改為線上比賽，國立暨大附中學生莊宗諺錄製影片參賽，在獨奏B組榮獲第二名，同時受邀參與明年在義大利音樂會，待疫情趨緩，2021年7月可望代表台灣赴義演出。
目前就讀高中二年級的莊宗諺，國小一年級就跟著當時導師劉淑珠學習陶笛，每天放學都練習2至3小時，學出濃厚興趣，至今已學習11年，就算上了高中也是每天自學練笛，一次都練1至2小時，也透過練陶笛來排解課業壓力。
而莊去年得知義大利將舉辦「第一屆全球Ocarina-Rave陶笛大賽」，他就細心被賽，將比賽曲目彩排演奏給老師聽，再從專業角度加強指導，自選曲2首則以古典曲目「愛之喜」及流行曲目「淚光閃閃」，用陶笛展現古今音樂的美妙旋律。
為拿下好名次，莊不斷加強練習，未料該賽事為因應新冠肺炎，取消現場演奏，改採取線上比賽，他為此錄製自己的演奏影片，並傳到比賽指定平台參賽，日前比賽結果，榮獲該賽事獨奏B組第二名佳績，他非常驚訝，也很感到十分高興。
莊宗諺說，比賽單位要求參賽者錄影後得在一定期限內上傳，之後再由多位評審聆聽評比，當主辦單位透過Youtube在線上公布名次，一聽到自己是獨奏B組第二名，真的相當雀躍，也激起其鬥志，以後會更認真練習，盼自己能更上一層樓。
暨大附中校長張正彥則說，宗諺能在自己喜歡的音樂領域中嶄露頭角，實屬不易，而他在學習過程的亮麗紀錄，對於未來準備大學特殊選才升學很有幫助，而他未來也將以國立大學音樂科系為目標，希望未來能朝向更專業的音樂殿堂前進。
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