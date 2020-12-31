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鳥松國中「松閱書軒」共讀站啟用 學生閱書率提高20%

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
書法家黃中本在「松閱書軒」整面牆提字，展現文字奧妙之美。記者徐如宜／攝影
書法家黃中本在「松閱書軒」整面牆提字，展現文字奧妙之美。記者徐如宜／攝影

高雄市鳥松國中今天舉辦49周年校慶與「松閱書軒」社區共讀站啟用，校長張振義說，「松閲書軒」啓用前試營運，由於設計新穎、舒適，藏書超過3000本，今年鳥松國中學生借書率，已較往年提高20%。

張振義表示，「松閲書軒」門口的五色鳥與櫃台松樹圖案，呼應著在地物種，也隱藏小小趣味，鳥松地名由雀榕而來，而學校在許多圖案設計以鳥與松鼠來呈現，「松閲書軒」之名由此而來。

松閱社區共讀站分兩區，圖書區採開放式閱讀，展示新書3000本，還有書庫藏書1萬本；另一區為多功能教室，請到書法家黃中本在整面牆提字，展現文字奧妙之美，空間可做為領域教學、會議、展覽與晚自習等使用。

鳥松國中「松閱書軒」社區共讀站啟用，學生們都愛到這裡來看書。記者徐如宜／攝影
鳥松國中「松閱書軒」社區共讀站啟用，學生們都愛到這裡來看書。記者徐如宜／攝影
鳥松國中校長張振義說，「松閲書軒」設計新穎、舒適，今年學生借書率較往年提高20%。記者徐如宜／攝影
鳥松國中校長張振義說，「松閲書軒」設計新穎、舒適，今年學生借書率較往年提高20%。記者徐如宜／攝影
鳥松國中校長張振義說，「松閲書軒」設計新穎、舒適，今年學生借書率較往年提高20%。記者徐如宜／攝影
鳥松國中校長張振義說，「松閲書軒」設計新穎、舒適，今年學生借書率較往年提高20%。記者徐如宜／攝影

書法家

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