鳥松國中「松閱書軒」共讀站啟用 學生閱書率提高20%
【110學測】
高雄市鳥松國中今天舉辦49周年校慶與「松閱書軒」社區共讀站啟用，校長張振義說，「松閲書軒」啓用前試營運，由於設計新穎、舒適，藏書超過3000本，今年鳥松國中學生借書率，已較往年提高20%。
張振義表示，「松閲書軒」門口的五色鳥與櫃台松樹圖案，呼應著在地物種，也隱藏小小趣味，鳥松地名由雀榕而來，而學校在許多圖案設計以鳥與松鼠來呈現，「松閲書軒」之名由此而來。
松閱社區共讀站分兩區，圖書區採開放式閱讀，展示新書3000本，還有書庫藏書1萬本；另一區為多功能教室，請到書法家黃中本在整面牆提字，展現文字奧妙之美，空間可做為領域教學、會議、展覽與晚自習等使用。
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