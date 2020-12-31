鳥松國中「松閱書軒」共讀站啟用 學生閱書率提高20%

高雄市鳥松國中今天舉辦49周年校慶與「松閱書軒」社區共讀站啟用，校長張振義說，「松閲書軒」啓用前試營運，由於設計新穎、舒適，藏書超過3000本，今年鳥松國中學生借書率，已較往年提高20%。

張振義表示，「松閲書軒」門口的五色鳥與櫃台松樹圖案，呼應著在地物種，也隱藏小小趣味，鳥松地名由雀榕而來，而學校在許多圖案設計以鳥與松鼠來呈現，「松閲書軒」之名由此而來。