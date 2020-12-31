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北市修德國小發動進擊的巨人 全校疫起傳愛

聯合新聞網 / 台北訊
透過書展讓孩子認識各行各業守護我們的巨人。圖片提供／修德國小
透過書展讓孩子認識各行各業守護我們的巨人。圖片提供／修德國小

「哇！好特別的巨人」「跟我想像中的巨人不一樣耶」，北市修德國小12月辦理「巨人的野餐邀約」主題書展，一張張精美的巨人圖像，出自於孩子的手繪作品，象徵疫情下的世界守護我們各種巨人，學校也特別將學生畫作與感謝卡致贈給鄰近的忠孝醫院與同德派出所，感謝這些第一線幫助我們的防疫人員。

北市修德國小致力於深耕閱讀，每次主題書展有趣的活動與精心的情境佈置，總是吸引許多大小朋友踴躍參加。這次的主題書展「巨人的野餐邀約」，將閱讀融入生活中，不僅跨領域結合科普與雙語教育，更別出心裁賦予巨人更深一層且溫暖的含意，臺灣能在全球疫情嚴峻時，人們可以如此安心安穩生活，所要感謝的三種面向的巨人，分別是「醫護巨人」、「善良巨人」與「正義巨人」。

醫護巨人：代表著在今年疫情嚴峻期間，在臺灣許多專業的醫生、護士、藥師、藥局等專業的醫護工作人員，因為他們的專業和用心，守護著我們，在台灣的我們，才能幸福好好的正常過生活。

學生創作繪製的巨人圖像。圖片提供／修德國小
學生創作繪製的巨人圖像。圖片提供／修德國小

善良巨人：代表著臺灣善良的人們，我們彼此關心，在疫情嚴重時，口罩缺乏，很多人領不到口罩，很多善良的人們願意以「我OK，你先領」的方式，幫助更需要的人，在學校，愛心志工製作布口罩給全校孩子，每天協助量體溫，臺灣人在這段期間，更展現了善良助人的一面。

正義巨人：代表著疫情期間，許多防疫規定上路，認真執行和協助把關的人，在臺灣不同領域與場合，許多人認真在自己的岡位上，做好防疫的嚴格執行，每個台灣人發揮著正義的心，讓各種防疫的關卡更加緊密，人們才能有美好的生活。

學生陳子禾表示「我要感謝一直待在第一線的醫護人員，因為他們總是在充滿危險的工作環境下，努力保護著臺灣，謝謝你們的付出。」

學生林翊璇表示「知道學校有這個書展活動，就很想畫圖謝謝這些辛苦守護大家的防疫人員，這是我心目中巨人的樣子，能夠送給他們，我覺得很開心。」

歲末是感恩的季節，修德國小進擊的巨人，將愛送到防疫人員手中，希望學生可愛純真的畫作與全校感謝話語，可以帶給疫情下的社會正面力量，小朋友在感受幸福之餘，也可以思考如何盡一己之力幫助他人，讓愛傳出去，有一天也能成為別人心目中的巨人。

閱讀融入生活，結合雙語和科普教育。圖片提供／修德國小
閱讀融入生活，結合雙語和科普教育。圖片提供／修德國小

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