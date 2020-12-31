剩食善循環╱ 莊敬高職鶯歌國中攜手開發鶯莊系列產品

校園剩食是目前校園中數量多且難以處理的廢棄物種類之一，為舒緩食物浪費及廢棄物汙染的問題，莊敬高職與鶯歌國中結合新北市創新教育加速器的計畫補助，由兩校跨領域教師專業社群攜手合作，利用剩食研發「鶯莊釀」，產品包裝加入鶯歌特色手拉坏陶瓷瓶。此外，並研發多種精油產品。

莊敬高職指出，兩校合作發展白米剩食釀造技術，即利用剩食中的乾淨米飯，進行發酵後製作出生質能源-乙醇，並且透過莊敬高職餐飲科、農科以及設計職群的專業知能，發展創意食譜、製作創意伴手禮等方式進行末端的行銷，讓校園剩食可獲得再利用，進一步發展「剩食善循環」，有效舒緩校園剩食問題。

產品名稱取兩校校名的第一字為代表，命名為「鶯莊釀」，並加入鶯歌當地陶瓷產業合作開發出特色手拉坏陶瓷瓶來進行產品包裝，提升產品附加價值。

此外，現今提倡天然環保熱潮之下，鶯歌國中也特別與莊敬高職園藝科合作開發一系列精油萃取特色課程，帶領學生從「認識植物、種植作物、萃取精油、活用製作」的方式萃取出「澳洲茶樹精油」、「玫瑰花露」，並以此為主題開發出一系列天然、無汙染的「茶樹精油膏」、「玫瑰精油膏」系列產品，如茶樹精油、玫瑰花露、茶樹精油膏、護唇膏等相關產品，以期透過兩校的攜手合作將新北市在地特產結合再活化、利用，創造在地特產更大的附加價值。