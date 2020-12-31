錦屏國小獨享古典樂音樂會 基金會盼啟發孩子音樂潛能

新竹縣尖石鄉的錦屏國小雖然位於偏遠山地鄉，但由泰雅族學童組成的錦屏國小合唱團卻是全國，甚至國際性比賽的常勝軍；台灣閱讀文化基金會昨日邀請古典吉他演奏家林家瑋到國小為學童演出，希望能藉古典樂進一步讓孩子們心中的音樂潛能被激發。

台灣閱讀文化基金會表示，基金會一直秉持「共讀分享，智慧循環」的理念，從2005年開始，於全國各地設置「愛的書庫」，新竹縣目前則設有16座愛的書庫及2座數位愛的書庫，希望透過閱讀提升孩子學習能力、開拓孩子多元視野；基金會也發起「真人啟示」巡迴講座，藉由校園的演出及經驗分享，激發學生對古典樂的興趣、了解知名音樂家學習音樂的歷程，樹立楷模學習典範。

錦屏國小校長陳顯智說，為了能讓孩子在音樂會前更認識表演者及古典吉他，學校老師也針對不同年級安排音樂課程，包含低年級要懂得分辨吉他音色、區分與烏克麗麗差別，中年級則要欣賞吉他音樂作品，高年級則針對音樂會要設計問答，讓孩子從預習的過程中，從而學習音樂知識，也更能體會音樂會的層次。