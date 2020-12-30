羽球國手韓玉珍放棄師範學校 重考錄取成大不分系

今年剛取得羽球國手資格的韓玉珍，個性獨立，大學原本考上師範學校的體育系，後來發現學校只想把學生培養成體育老師，不是自己想要的，重考考上成大不分系，希望透過靈活的課程設計，開創未來。

來自高雄的韓玉珍國小五年級開始當選手，國中進入體育班，高中就讀普通高中，高三參加國手選拔，以第4名的優異表現落選(只錄取前3名)，去年考上師範體系的體育系，念不到一年，就決定今年重考。

經過一年的沈潛，韓玉珍專注於精進羽球，保持樂觀的態度，終於順利取得國手資格。

今年重考沒有把體育相關科系列為首選，而是希望透過不分系，挑選研究方向，培養未來需要具備的能力，透過多元探索的學習方式，了解各種科系的走向。