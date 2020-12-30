一罐豆漿救醒低血糖倒臥老人！國中生熱心助人獲表揚

高雄市英明國中二年級學生劉育綸，深夜回家途中發現有老人血糖低倒臥在路旁，並有家人在旁呼救，他當機立斷跑到超商買了豆漿，讓老人喝下後，恢復了意識也脫離危險。此事經學校得知後，校長徐東弘今天特別在朝會上表揚劉育倫見義勇為的精神。

12月16晚上10點48分在和平路玉山銀行附近，就讀英明國中2年1班的劉育綸，正補完習要走回家。看到一位老先生倒在地上，妻子在一旁著急的喊救命！

劉育倫說，當時聽到呼叫聲，趕緊主動上前詢問，老先生的妻子說，先生有糖尿病、低血糖，要吃甜的東西，問他有沒有甜的東西？他聽到後，拿著錢包就衝到附近的便利商店，買了一罐豆漿，再跑回去讓老人家喝下。

老先生喝了幾口，慢慢就恢復元氣，老夫妻倆感動的頻頻向他致謝。當時已經很晚了，也催促劉育綸趕快回家，怕家長會擔心。育綸見到老夫妻倆都平安沒事，就回家了。

徐東弘今天一早在朝會上宣布這件事，頒發獎狀表揚劉育綸見義勇為的精神，伸出援手幫助需要的長輩。雖然當時時間已晚，育綸仍積極幫助需要的人，不求回報，精神可嘉。