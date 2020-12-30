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展現3年學習成果 曾文家商幼保科打造闖關遊戲畢業展

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文家商幼保科畢業生今天以闖關遊戲進行畢業成果展。記者吳淑玲／翻攝
曾文家商幼保科畢業生今天以闖關遊戲進行畢業成果展。記者吳淑玲／翻攝

「遇到大野狼怎麼辦？趕快打110！」曾文家商幼保科今天舉辦第46屆畢業成果展，打造一座「童話小鎮」，安排幼兒園小朋友以闖關遊戲的方式，展現3年學習打造出來的成果，小朋友在各關卡體驗童話故事的場景，學習各種生活常識，寓教於樂，玩得相當開心。

曾文家商幼保科畢業成果展的現場，以分組的方式，勇闖有如童話小鎮的各項遊戲關卡，包括「愛麗絲夢遊仙境」、「綠野仙蹤」、「國王的新衣」、「七隻小羊」、「小紅帽」、「三隻小豬」等六個童話故事關卡，融入幼兒園新課程中「覺知辨識」、「表達溝通」、「關懷合作」、「推理賞析」、「想像創造」、「自主管理」等六大能力，設計成幼兒的闖關活動。

為了這場畢業成果展，幼保科畢業班的學生花費3個月的時間，分組進行討論，並動手製作相關道具，所用的材料琳瑯滿目，連稻草都用上，將3年學到的幼兒教育內容，融入遊戲教材中，擔任幼兒的導師及各關卡的關主，引領幼兒走進各關卡，玩起各項遊戲，透過他們熟悉的童話故事，學習各項生活常識，增進學習的興趣與活力。

曾文家商校長陳藝昕表示，畢業成果展以闖關遊戲的方式，展現幼保科學生教學能力，希望藉此呈現幼保科多元學習與真誠負責的專業特色，更讓幼保科的學生接地氣，感受帶領幼兒遊戲及學習的情境，畢業後投入幼兒保育的工作，更容易上手。

曾文家商幼保科畢業生今天以闖關遊戲進行畢業成果展。記者吳淑玲／翻攝
曾文家商幼保科畢業生今天以闖關遊戲進行畢業成果展。記者吳淑玲／翻攝
曾文家商幼保科畢業生今天以闖關遊戲進行畢業成果展。記者吳淑玲／翻攝
曾文家商幼保科畢業生今天以闖關遊戲進行畢業成果展。記者吳淑玲／翻攝
曾文家商幼保科畢業生今天以闖關遊戲進行畢業成果展。記者吳淑玲／翻攝
曾文家商幼保科畢業生今天以闖關遊戲進行畢業成果展。記者吳淑玲／翻攝

幼兒園 小豬

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