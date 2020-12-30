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辦學認真、發展多元 啟英高中打造術德兼修學府

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導

少子化海嘯來襲，更考驗私立高中職招生，各校祭出五花八門的招生噱頭，但唯有辦學認真、多元發展的特色，才能吸引學生就讀。擁有五十年歷史的桃園市啟英高中不僅升學表現優異，優良師資陣容帶領同學參與各種比賽，更幫助學生找到自己一技之長。

擁有悠久歷史的啟英高中，是桃園當地著名的私立學校，透過全方位的教育目標，除積極改善教學環境與設備外，更落實生活教育、提升教學品質，倡導人文關懷，品德與學業並重，打造術德兼修的一流學府。

其中，普通科相較於一般高中，主打升學輔導客製化，協助孩子尋找自我，經由導師們個別輔導後，讓孩子都能往自己的興趣及夢想邁進，每年都有不少孩子成功進入知名國立大學。此外，啟英高中除了透過堅強師資，帶領孩子培養主動、積極、熱情及感恩的態度外，餐飲管理科更請來任職知名飯店的主廚以紮實經驗傳承給學生，讓學生能與業界接軌。

學生在開明、鼓勵多元的教育理念下，也屢屢在校外比賽締造佳績，例如時尚造型科學生就在108年全國家事技藝競賽勇奪美顏、美髮職種雙金手；表演藝術科則是108、109年連續二年獲得全國熱舞大賽冠軍，更是全國少數具有執行展演能力的學生幕後技術團體，都展現了啟英高中專業扎實的教育。

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