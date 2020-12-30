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野狼對月亮說什麼？ 圖書志工組成LDS故事劇團公演
【110學測】
高雄市桂林國小「LDS故事劇團」成員，原本是一群投入圖書館服務的婆婆媽媽，她們熱愛說故事給孩子聽，邊說邊演，逗得孩子們非常投入在故事的劇情中，對於閱讀的啟蒙，注入了許多元素與動機。今年因新冠肺炎影響，全世界的兒童教育也受影響，為了傳達從自身健康做起的意念，劇團推出「野狼對月亮說什麼？」12月一連演出6場，大獲好評。
LDS故事劇團團長李明珠說，5年前幾個志同道合的志工爸爸媽媽組成LDS故事劇團，平常說故事表演給孩子們看，每年也會配合學校政策演出大型宣導劇，像是「蜘蛛與蒼蠅」、「白學壞公主」-反毒、「阿松爺爺的柿子樹」-貪心、「改變」、「山茶花婆婆」等。團員中有一位日籍媽媽丹路羽子說，雖然自己講國語時有個日本腔，不過為了透過表演和自己的孩子與全校小朋友分享更多的故事，她還是很開心能加入這個故事劇團為大家演出。
桂林國小校長杜昌霖表示，劇團讓桂林國小的孩子們喜歡聽故事，這幾年更走向互動劇，讓孩子在聽故事的過程也跟著一起演故事，投入在故事的劇情中，間接啟發了孩子的肢體語言與想像力。教務主任吳淑芬說，今年故事劇團的媽媽更結合圖書小志工培訓，培訓孩子們說故事和演故事，推出一系列的故事。
今年推出「野狼對月亮說什麼?」目的是提倡孩子在飲食時要細嚼慢嚥。孩子們都很擔心小動物們被大野狼吃了，這齣戲與學生互動的喬段是陪伴小動物們一起玩跳繩、比射紙飛機以及玩呼拉圈接力。所有演出的道具與服裝，都出自媽媽們縫製、剪貼，甚至利用資源回收的架子做成大型的布景，小朋友看得非常開心，也學到正確的觀念。
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