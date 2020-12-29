鶯歌國中親師生改造生態池 恢復環境多樣性

新北市鶯歌國中生態池植物生長位置不平均，透過師生與家長齊心協力，一鋤一鏟的挖掘，以土包堆砌法改造生態池，過程認識許多原生物種並移除外來種，還給生態池美麗的環境。

新北市府教育局今天表示，環境教育是十二年國教新課綱重要議題，透過校園川山家計畫、紀實影片徵選，讓學生主動發現生活上環境問題、思考解決方式，進而啟發守護環境的行動力。

教育局表示，環境教育紀實影片是以聲音及影像媒材呈現環境之美，鼓勵學生關心生活環境的挑戰，或人文風情、在地故事、山林田野教育、濕地教育、食農教育、海洋教育等議題，進一步以實際行動去改變、實踐某個環境教育議題。

教育局工程及環境教育科長李幼安表示，鶯歌國中以「點池成金」影片獲特優，學生觀察學校生態池植物生長位置不平均，老師解釋生態池為土壤地、水泥地各一半之故。

師生與家長於是以老師建議的土包堆砌法改造，過程認識多樣原生物種並移除外來種。移出的廢土處理後加入部分黏土製成陶製品，學生在園遊會中販賣，體會「點池也能成金」。

教育局說，影片獲獎者還有文德國小觀察校園的昆蟲，二重國中研究落葉堆肥、校園樹木的褐根病、食農教育，文林國小探討無塑校園等。

教育局表示，諧音取字穿山甲的「新北校園川山家計畫」持續至民國110年7月，分別代表河川、山林、棲地（家）營造。學校可擇定校園環境某種動植物為焦點物種，規劃環教課程引發學習動機，營造校園棲地復育及跨校交流分享。

汐止區東山國小計畫聚焦於蕨類及復育螢火蟲棲地，師生希望在火金姑幼蟲重現校園生態池，讓滿山滿谷的螢火蟲景像重現校園後山。

教育局說，環境教育課程、教師專業增能、生態社團組訓、或環境教育影片徵選、學生親自參體驗等方式，都是希望學校建置校本課程及特色環境教育，師生認識在地並關心學校與社區環境生物多樣性。