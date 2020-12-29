三芝國小操場破損濕滑 市議員要求改善
【110學測】
三芝國小操場地坪破損嚴重，加上連日的雨勢，排水又不良，讓濕濕的地坪走起來相當滑，還有跑道也不再具有彈性，學生運動受限，為此，新北市議員鄭宇恩邀集教育校方與教育部委員會勘，要針對三芝國小操場等戶外空間進行改善。
下過雨的天氣，讓破損的地坪更加危險重重，加上跑道也是使用相當多年，原本應該有彈性的跑道變得相當硬，如此一來整個操場、跑道與球場的空間，在孩子們戶外活動使用上容易跌倒、滑倒，為此在會勘後，教育部也將挹注經費進行改善。
市議員鄭宇恩指出，現在的地坪不只破損還排水不良，因此未來整修的範圍相當大，從跑道擴及周圍的場域，以及球場都將重新刨鋪來施作全新的操場，希望操場改善整修，要還給孩子安全無虞的活動場域，讓校園的教學安全再升級。
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