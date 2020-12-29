人瑞級屏東佳冬國小 新校舍「客家味」滿盈

民國前13年創校的屏東縣佳冬鄉佳冬國小，原有教學大樓老舊，縣府向教育部爭取「老舊校舍拆除重建工程」經費7876萬元，重建21間教室融入在地特色建築，今天舉行啟用儀式，縣長潘孟安表示，新校舍啟用蘊含豐富的客家元素，兼具綠色環保及生活實用功能，縣府也正推動軟硬體教學設備升級，朝e化前進。

潘孟安表示，佳冬國小已邁入121週年，學區涵蓋佳冬村、六根村、賴家村、萬建村及玉光村等5個村落，現有國小13班、特教班1班、資源班1班、巡迴輔導班1班、幼兒園1班，共294名學生；學校南棟兩層教學大樓為加強磚造建物，已逾耐用年限30年，加上校舍基地地質為第3類軟弱地質，列為拆除重建的建築物

「屏東縣預算並不充裕，但培育下一代不能等！」他說，按照縣內校舍建築修建程度的輕重緩急，讓資源花在刀口上，循序漸進全面普及佈建e化智慧教室，全力推動軟硬體設備升級，讓學校用網路進行更多元、更豐富的教學。

縣府教育處表示，新校舍巧妙融入在地客家特色，如福(蝠)到意象的雙斜屋角、八卦門意象的洗手台、書卷窗、蝙蝠廣場等；公共藝術作品「逍遙島」由藝術家李億勳創作，因佳冬國小近山近海，作品反映環境與學校特色，將過去屏東海域常出現鯨魚的身影呈現作品中，同時與校內的大象相互呼應，不僅融入海洋意象至孩童生活中，也傳遞自然生態的豐富性，發揮公共藝術的造景及美化功能。