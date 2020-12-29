遠哲科學趣味競賽總錦標賽 中山工商奪大會獎1、2、4名

財團法人遠哲科學教育基金會27日在台師大，舉辦第26屆遠哲科學趣味競賽總錦標賽，中山工商包辦大會獎第一、二、四名，指導老師王冠智並獲頒卓越獎殊榮。今年競賽題目有「蹦蹦車」、「浮沉子3.0」和「垂降高手」，普二丙班學生林晨勛、洪榕辰、黃啟豪組成的「阿嬤哩底」隊，勇奪大會獎冠軍。

中山工商校長林昭億表示，學校曾蟬聯五連霸，師生表現可圈可點，今年共 51支隊伍進入決賽。指導老師王冠智說，蹦蹦車練習過程用掉將近10公斤的3號電池，顯見學生的努力與過程是何等辛苦。參加過遠哲科學趣味競賽的學生，學會用「解決問題」的正向心態面對難題，在碰到未知挑戰時，更能懂得沉穩以對。

「阿嬤哩底」隊長洪榕辰表示，去年參賽時在南區賽就被刷掉，隊員並不氣餒，今年捲土重來，果然在南區賽勝出。學校已兩年在全國賽屈居亞軍，他們背負雪恥壓力，共練習3個月，利用空檔時間練習，回家再熬夜準備平時課業。王冠智老師還帶選手 們去中區賽觀摩，汲取更多經驗。

勇奪第二名的「南北通殺沒對手制霸全國就靠我」隊，由學生卓瑾、張家栒和羅釨升組成。隊長卓瑾說，遠哲趣味競賽考驗臨場反應，材料和時間限制，嚴格考驗對各項科學原理的熟練度，他們三個月連假日都勤著練習。隊員張家栒表示，蹦蹦車是最多問題的項目，直到賽前仍頻頻失敗，三個人失眠一整晚，比賽當天凌晨五點就起床準備，比賽時靠著三人默契，在這項拿下滿分。