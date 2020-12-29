快訊

消滅武漢封城記憶？中國灌食冤獄的「公民記者張展案」

高鐵宜蘭站選址出爐！ 揭露選定縣政中心站的3大理由

竹北高中特教班師生自製餐點義賣 所得捐教育儲蓄專戶

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
國立竹北高中特教班師生近日舉辦義賣，親手製作義大利麵及麵包等產品，提供全校師生購買。圖／竹北高中提供
國立竹北高中特教班師生近日舉辦義賣，親手製作義大利麵及麵包等產品，提供全校師生購買。圖／竹北高中提供

超暖心！國立竹北高中特教班師生近日舉辦義賣，親手製作義大利麵及麵包等產品，提供全校師生購買，而義賣的收入也在今天全數捐助該校的教育儲蓄專戶，竹北高中校長陳瑞榮表示，校內目前長期固定捐款的老師約有10多名，盼透過教育儲戶專戶讓學生不受經濟影響，順利完成學業。

陳瑞榮說，近來看到許多清寒學生因經濟因素，無法專注或繼續學業，他指示總務處出納組研議，每月從自己的薪水扣除部分費用，給教育儲蓄專戶給有需要的學生，許多師長也紛紛響應。

學務主任莊良寶也表示，2年前甚至有一名老師將商業保險理賠醫療費用，全部捐給教育儲蓄專戶，幫助需要幫助學生。

在特教班老師指導下，特教班學生15日辦理「大飽口福傳愛心」義賣活動，親手製作焗烤義大利麵及黑眼乳酪麵包等產品，開放全校教職員工及學生預購，再由學生親送愛的點心到師生手上，義賣當天所得5645元則全數捐給教育儲蓄專戶。

教務處主任江月媚表示，透過這個寒冬送暖感恩惜福體驗學習活動，建立學生從小就培養其行善惜福的義舉和善念，對特教班同學是一個非常好的學習機會，藉此拋磚引玉，希望以後能有更多人幫助家近清寒學生，今天特別辦理捐贈儀式，也是希望讓特教班同學的善行義舉受到更大的鼓勵與肯定。

國立竹北高中特教班師生近日舉辦義賣，親手製作義大利麵及麵包等產品，提供全校師生購買。圖／竹北高中提供
國立竹北高中特教班師生近日舉辦義賣，親手製作義大利麵及麵包等產品，提供全校師生購買。圖／竹北高中提供
國立竹北高中特教班師生近日舉辦義賣，並將義賣所得全數捐助該校的教育儲蓄專戶，今天舉辦捐贈儀式。圖／竹北高中提供
國立竹北高中特教班師生近日舉辦義賣，並將義賣所得全數捐助該校的教育儲蓄專戶，今天舉辦捐贈儀式。圖／竹北高中提供

義賣 義大利

延伸閱讀

集保結算所 寒冬捐熱血

高球／募百萬善款 潘政琮返美前送暖

地瓜夫妻號召義賣 9個月累積百萬善款捐彰化家扶

450萬元Porsche Cayenne彰化1元起標　男子2萬元買到！

相關新聞

影／新冠肺炎疫情肆虐 鹿港高中發起一人一信傳遞溫暖

新冠肺炎疫情今年肆虐全球，彰化縣鹿港高中學生發起一人一信傳遞幸福行動，主動關心親朋好友，學生製作以鹿為元素設計的名信片1...

竹北高中特教班師生自製餐點義賣 所得捐教育儲蓄專戶

超暖心！國立竹北高中特教班師生近日舉辦義賣，親手製作義大利麵及麵包等產品，提供全校師生購買，而義賣的收入也在今天全數捐助...

都市漁村兩國中今音樂交流 鬼滅之刃搭起友誼橋梁

彰化縣芳苑國中今天很古典，口琴隊、舞龍隊「以藝會友」，員林市大同國中音樂班演奏莫扎特、柴可夫斯基所作樂曲作為回禮，此外加...

台南崑山高中改名國際學校 卻拼錯英文校名引討論

網友在「台南爆料公社」上發文，表示經過台南北區崑山高中，發現學校已改名為崑山國際學校，但英文卻寫成「Intermatio...

生物科學科能力競賽擠進全國前10名 張崴傑謝貴人相助

基隆市二信高中普通科二年級學生張崴傑，參加高中生物科學科能力競賽全國決賽，歷經2天1夜競賽，獲得二等獎佳績，獲得參加明年...

影／台北、嘉市民生國中 52年來首度聯名演出管樂

台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，因應嘉義市國際管樂節，今天兩校首度「聯名」在嘉市民生活動中心2樓演出管樂，5...

影／舞獅隊成員多家境清寒 負傷不放棄全國賽奪五冠王

嘉義縣溪口鄉柳溝國小舞獅隊今年在全國民俗體育錦標賽勇奪五冠王，校隊成員多數來自清寒、弱勢家庭，長期受社會機構補助，練習時...

僑泰高中開放資源 讓社區國小學生體驗機器人操作

台中市僑泰高中學生張睿承、吳育丞去年參加國際奧林匹亞機器人世界大賽獲得第3名，並是台灣的最佳成績。該校今天把學校相關教學...

國高中9點半上課 逾8千人網路連署

台灣國高中學生上課時間全世界最長，屢屢引發討論，如今有網友提案，希望將國高中上課時間改為九時卅分到下午五時，不到兩周已逾...

中一中放馬南下戰南一中 上演牽手戰校長老公

南一中和中一中的「一中盃教師聯誼賽」，經1天的拚戰，晚間落幕，雙方戰成平手，共享獎盃，除了是「真一中」，運動上的拚勁也是...

爭取中央補助 中市大墩國小跑道落成啟用

台中市南屯區大墩國小新建環形跑道今天落成啟用，協助向中央爭取補助的立委張廖萬堅表示，會持續關注孩童的學習及運動成長環境，...

偏鄉和順國小學童走讀 結合棒棒積木飯店漂書啟動

嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小從上月開始，由老師林穎慧帶領17名小朋友學進行18天360公里，走讀台灣活動，上午在自己家鄉進行...

熱門新聞

網友甄試中正研究所慘被拋棄 校方認錯：「忙中有錯」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。