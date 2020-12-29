竹北高中特教班師生自製餐點義賣 所得捐教育儲蓄專戶

超暖心！國立竹北高中特教班師生近日舉辦義賣，親手製作義大利麵及麵包等產品，提供全校師生購買，而義賣的收入也在今天全數捐助該校的教育儲蓄專戶，竹北高中校長陳瑞榮表示，校內目前長期固定捐款的老師約有10多名，盼透過教育儲戶專戶讓學生不受經濟影響，順利完成學業。

陳瑞榮說，近來看到許多清寒學生因經濟因素，無法專注或繼續學業，他指示總務處出納組研議，每月從自己的薪水扣除部分費用，給教育儲蓄專戶給有需要的學生，許多師長也紛紛響應。

學務主任莊良寶也表示，2年前甚至有一名老師將商業保險理賠醫療費用，全部捐給教育儲蓄專戶，幫助需要幫助學生。

在特教班老師指導下，特教班學生15日辦理「大飽口福傳愛心」義賣活動，親手製作焗烤義大利麵及黑眼乳酪麵包等產品，開放全校教職員工及學生預購，再由學生親送愛的點心到師生手上，義賣當天所得5645元則全數捐給教育儲蓄專戶。