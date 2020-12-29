快訊

「正義之士」多次檢舉勞金炒股 游迺文5年來職務卻文風不動

評／我們為何反對行政院版的「私校退場草案」？

桃園六和高中畢展「多久『媒』看展」盼放下手機來看展

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
六和高中多媒體設計科畢業展與實習作品成果展，正在中壢SOGO展出。圖／私立六和高中提供
六和高中多媒體設計科畢業展與實習作品成果展，正在中壢SOGO展出。圖／私立六和高中提供

桃園市私立六和高中多媒體設計科畢業展與實習作品成果展，即日起至110年1月4日在中壢SOGO百貨10樓展出，主題「多久『媒』沒看展」，以「多久」的概念表達現代人因為影音與手機頻繁使用，減少對真實事物的臨場體驗，希望藉由「多久媒看展」發想，鼓勵大家放下手機與影音相關介面，到展覽場體驗真實且用心的設計作品。

校長林繼生表示，成果展主要由多媒體設計科三年級的學生5、6人一組分工合作，作品橫跨形象設計、包裝設計、動畫影像、立體作品、繪本創作、平面插圖、場景微模型設計等不同面相。

參展作品場景微縮模型呈現精準的實物縮比，山鹿栩栩如生，呈現世外桃源，與世隔絕的人間仙境。最讓大家稱奇的是動畫影像「忍者教室---序章」，主角是一名十分喜愛忍者的高中生，在睡夢中化身為忍者，而現實中的課業壓力則化身為妖怪，主角以擊敗妖怪作為宣洩壓力的方法。  

林繼生表示，六和高中多媒設計科成立6年，在全國技藝競賽中獲得金手獎及多個優勝，短時間有這樣的成績難能可貴，這都歸功於學生把兩年多課堂上的學習，累積成扎實的設計基礎，加上對產業趨勢與流行的敏銳觀察，展現出多元獨特的創意巧思，每年的畢業展可說是多媒科教學成果的總驗收。

師生希望大家放下手機，到展覽場體驗真實且用心的設計作品。圖／私立六和高中提供
師生希望大家放下手機，到展覽場體驗真實且用心的設計作品。圖／私立六和高中提供

忍者 動畫

延伸閱讀

好久不見！韓國瑜密訪桃園 還當起主持人拍公益片

揪團挑戰極限！桃園青年體驗學習園區　1、2日遊享優惠

表揚三級棒壘績優隊 鄭文燦鼓勵選手勇敢追夢再創佳績

桃園排球人才外流 國高中端今討論三級培訓

相關新聞

影／新冠肺炎疫情肆虐 鹿港高中發起一人一信傳遞溫暖

新冠肺炎疫情今年肆虐全球，彰化縣鹿港高中學生發起一人一信傳遞幸福行動，主動關心親朋好友，學生製作以鹿為元素設計的名信片1...

都市漁村兩國中今音樂交流 鬼滅之刃搭起友誼橋梁

彰化縣芳苑國中今天很古典，口琴隊、舞龍隊「以藝會友」，員林市大同國中音樂班演奏莫扎特、柴可夫斯基所作樂曲作為回禮，此外加...

台南崑山高中改名國際學校 卻拼錯英文校名引討論

網友在「台南爆料公社」上發文，表示經過台南北區崑山高中，發現學校已改名為崑山國際學校，但英文卻寫成「Intermatio...

生物科學科能力競賽擠進全國前10名 張崴傑謝貴人相助

基隆市二信高中普通科二年級學生張崴傑，參加高中生物科學科能力競賽全國決賽，歷經2天1夜競賽，獲得二等獎佳績，獲得參加明年...

影／台北、嘉市民生國中 52年來首度聯名演出管樂

台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，因應嘉義市國際管樂節，今天兩校首度「聯名」在嘉市民生活動中心2樓演出管樂，5...

影／舞獅隊成員多家境清寒 負傷不放棄全國賽奪五冠王

嘉義縣溪口鄉柳溝國小舞獅隊今年在全國民俗體育錦標賽勇奪五冠王，校隊成員多數來自清寒、弱勢家庭，長期受社會機構補助，練習時...

僑泰高中開放資源 讓社區國小學生體驗機器人操作

台中市僑泰高中學生張睿承、吳育丞去年參加國際奧林匹亞機器人世界大賽獲得第3名，並是台灣的最佳成績。該校今天把學校相關教學...

國高中9點半上課 逾8千人網路連署

台灣國高中學生上課時間全世界最長，屢屢引發討論，如今有網友提案，希望將國高中上課時間改為九時卅分到下午五時，不到兩周已逾...

中一中放馬南下戰南一中 上演牽手戰校長老公

南一中和中一中的「一中盃教師聯誼賽」，經1天的拚戰，晚間落幕，雙方戰成平手，共享獎盃，除了是「真一中」，運動上的拚勁也是...

爭取中央補助 中市大墩國小跑道落成啟用

台中市南屯區大墩國小新建環形跑道今天落成啟用，協助向中央爭取補助的立委張廖萬堅表示，會持續關注孩童的學習及運動成長環境，...

偏鄉和順國小學童走讀 結合棒棒積木飯店漂書啟動

嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小從上月開始，由老師林穎慧帶領17名小朋友學進行18天360公里，走讀台灣活動，上午在自己家鄉進行...

火警驚魂校方作為慢半拍？ 雲科大學生會提6大疑點

耶誕夜驚魂！雲林科技大學設計三館25日凌晨發生火警，火勢30分鐘內撲滅，幸無師生受傷。不過，雲科大學生會質疑校方從接獲通...

熱門新聞

網友甄試中正研究所慘被拋棄 校方認錯：「忙中有錯」

嘉縣罕病童桌球比賽沒前三名 竟被罰鴨子走路與開合跳

任教台科大逾40年傳愛學子 外籍師羅麗霞辭世

師資生實習半年全無津貼 教部：只是學習、非單獨授課

先懲處再銷過？校長荒唐行徑百出 但也有人被鄉民公審

師資生實習無薪惹議 教部將研商

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。