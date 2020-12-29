桃園六和高中畢展「多久『媒』看展」盼放下手機來看展

桃園市私立六和高中多媒體設計科畢業展與實習作品成果展，即日起至110年1月4日在中壢SOGO百貨10樓展出，主題「多久『媒』沒看展」，以「多久」的概念表達現代人因為影音與手機頻繁使用，減少對真實事物的臨場體驗，希望藉由「多久媒看展」發想，鼓勵大家放下手機與影音相關介面，到展覽場體驗真實且用心的設計作品。

校長林繼生表示，成果展主要由多媒體設計科三年級的學生5、6人一組分工合作，作品橫跨形象設計、包裝設計、動畫影像、立體作品、繪本創作、平面插圖、場景微模型設計等不同面相。

參展作品場景微縮模型呈現精準的實物縮比，山鹿栩栩如生，呈現世外桃源，與世隔絕的人間仙境。最讓大家稱奇的是動畫影像「忍者教室---序章」，主角是一名十分喜愛忍者的高中生，在睡夢中化身為忍者，而現實中的課業壓力則化身為妖怪，主角以擊敗妖怪作為宣洩壓力的方法。