桃園六和高中畢展「多久『媒』看展」盼放下手機來看展
【110學測】
桃園市私立六和高中多媒體設計科畢業展與實習作品成果展，即日起至110年1月4日在中壢SOGO百貨10樓展出，主題「多久『媒』沒看展」，以「多久」的概念表達現代人因為影音與手機頻繁使用，減少對真實事物的臨場體驗，希望藉由「多久媒看展」發想，鼓勵大家放下手機與影音相關介面，到展覽場體驗真實且用心的設計作品。
校長林繼生表示，成果展主要由多媒體設計科三年級的學生5、6人一組分工合作，作品橫跨形象設計、包裝設計、動畫影像、立體作品、繪本創作、平面插圖、場景微模型設計等不同面相。
參展作品場景微縮模型呈現精準的實物縮比，山鹿栩栩如生，呈現世外桃源，與世隔絕的人間仙境。最讓大家稱奇的是動畫影像「忍者教室---序章」，主角是一名十分喜愛忍者的高中生，在睡夢中化身為忍者，而現實中的課業壓力則化身為妖怪，主角以擊敗妖怪作為宣洩壓力的方法。
林繼生表示，六和高中多媒設計科成立6年，在全國技藝競賽中獲得金手獎及多個優勝，短時間有這樣的成績難能可貴，這都歸功於學生把兩年多課堂上的學習，累積成扎實的設計基礎，加上對產業趨勢與流行的敏銳觀察，展現出多元獨特的創意巧思，每年的畢業展可說是多媒科教學成果的總驗收。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言