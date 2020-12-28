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都市漁村兩國中今音樂交流 鬼滅之刃搭起友誼橋梁

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
芳苑國中和大同國中今天進行第一次校際音樂交流。圖／芳苑國中提供
芳苑國中和大同國中今天進行第一次校際音樂交流。圖／芳苑國中提供

彰化縣芳苑國中今天很古典，口琴隊、舞龍隊「以藝會友」，員林市大同國中音樂班演奏莫扎特、柴可夫斯基所作樂曲作為回禮，此外加碼演奏鬼滅之刃主題曲「紅蓮華」，把兩校音樂交流氣氛帶到最高點。

芳苑國中每一名學生都要會吹口琴，也成立口琴隊，今天合奏「比翼鳥」等歌曲迎接大同國中音樂班，芳苑國中全國競技舞龍7連霸的舞龍隊表演「龍騰四海，舞樂昇平」，展現漁村少年的活力。

大同國中音樂班是音樂比賽常勝軍，管樂團和管弦樂團先後演奏，從古典樂莫扎特「後宮叛逃」到柴可夫斯基獻給贊助人所譜寫的交響樂，表現音樂班專業素質，管樂團吹奏的時下當紅動漫鬼滅之刃主題曲，無論都市和偏鄉的孩子都知道這部電影也聽過音樂，立刻有了共同話題，打破城鄉隔閡。

芳苑國中校長黃天助說，大同國中校長謝國士曾任芳苑國中校長，展開第一次校際音樂交流，帶都市孩子認識偏鄉，讓偏鄉孩子知道都市學校音樂社團演奏技巧，互相砌磋，增長見聞，兩校師生經過今天愉快的互動，未來將繼續並深化參訪，拉近城鄉差距。

偏鄉 樂團 鬼滅之刃

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