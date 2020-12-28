弘光產學合作辦電競賽 頒獎學金鼓勵發奮發向上學生

弘光科技大學資訊管理系明年將轉型改名為「多媒體遊戲發展與應用系」，培育更多動漫、遊戲及電競產業相關人才，前天在弘光電競館舉辦「LINDY盃英雄聯盟林帝菁英電競賽總決賽」，林帝公司提供1萬元獎學金及豐富的競品給5位奮發向上的學生，表彰這些熱愛電競的學生克服身體及學習困難到現場觀賽，勉勵他們未來能在電競產業發光發熱。

弘光科大資管系主任黃建基表示，系上與林帝公司透過產學合作舉辦首場「LINDY盃英雄聯盟林帝菁英電競賽」，比賽不僅要看更激烈的賽事，更要透過比賽訓練更多電競產業人才。

為鼓勵對電競有興趣的經濟與文化不利學生加入，林帝公司頒發獎學金，其中一位獲獎者是熱愛R6電競、就讀資管系的日本留學生手塚岬希，克服困難遠渡來台唸書；另一位獲得獎學金的資管系大二學生鍾昇修說，他從小行動不便，對電競有憧憬與熱忱，又為了訓練自己能夠獨立，在家人的支持下，從桃園到台中念書，未來想要投入VR相關的電競產業服務，第一次到電競賽事現場看轉播，覺得身歷其境，是很棒的經驗，「獲得獎學金就是一種鼓勵，我會在電競產業努力學習。」林帝業務經理張維哲及知名YouTuber Jerry感動之餘，又加碼獎學金獎勵他。

「電競比賽不是只有比賽，關心社會也很重要。」LINDY業務經理張維哲指出，不少平時玩電競的學生或玩家，有的屬於經濟與文化不利，因此藉由這次比賽，頒發獎學金給經濟與文化不利的學生，希望他們不要放棄對電競的夢想，藉由拋磚引玉動作，希望幫助更多人。

這次比賽吸引許多隊伍參加，經過激烈比賽由社會組高手組成的「迷途羔羊」和學生組成的「健行熊」進行冠亞軍對戰，所有比賽現場轉播及網路直播都是由弘光科大資管系學生團隊完成，現場吸引學校代表、廠商、喜歡電競的玩家到場觀賽，YouTuber林立傑也蒞臨現場，他在賽事開打前致詞表示，電競產業很發達，很多學校都有產學合作，他覺得「弘光科大很浮誇，因為設備太專業了！」。