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弘光產學合作辦電競賽 頒獎學金鼓勵發奮發向上學生

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光產學合作辦英雄聯盟電競賽，現場吸引多人到場觀賽。記者游振昇／攝影
弘光產學合作辦英雄聯盟電競賽，現場吸引多人到場觀賽。記者游振昇／攝影

弘光科技大學資訊管理系明年將轉型改名為「多媒體遊戲發展與應用系」，培育更多動漫、遊戲及電競產業相關人才，前天在弘光電競館舉辦「LINDY盃英雄聯盟林帝菁英電競賽總決賽」，林帝公司提供1萬元獎學金及豐富的競品給5位奮發向上的學生，表彰這些熱愛電競的學生克服身體及學習困難到現場觀賽，勉勵他們未來能在電競產業發光發熱。

弘光科大資管系主任黃建基表示，系上與林帝公司透過產學合作舉辦首場「LINDY盃英雄聯盟林帝菁英電競賽」，比賽不僅要看更激烈的賽事，更要透過比賽訓練更多電競產業人才。

為鼓勵對電競有興趣的經濟與文化不利學生加入，林帝公司頒發獎學金，其中一位獲獎者是熱愛R6電競、就讀資管系的日本留學生手塚岬希，克服困難遠渡來台唸書；另一位獲得獎學金的資管系大二學生鍾昇修說，他從小行動不便，對電競有憧憬與熱忱，又為了訓練自己能夠獨立，在家人的支持下，從桃園到台中念書，未來想要投入VR相關的電競產業服務，第一次到電競賽事現場看轉播，覺得身歷其境，是很棒的經驗，「獲得獎學金就是一種鼓勵，我會在電競產業努力學習。」林帝業務經理張維哲及知名YouTuber Jerry感動之餘，又加碼獎學金獎勵他。

「電競比賽不是只有比賽，關心社會也很重要。」LINDY業務經理張維哲指出，不少平時玩電競的學生或玩家，有的屬於經濟與文化不利，因此藉由這次比賽，頒發獎學金給經濟與文化不利的學生，希望他們不要放棄對電競的夢想，藉由拋磚引玉動作，希望幫助更多人。

這次比賽吸引許多隊伍參加，經過激烈比賽由社會組高手組成的「迷途羔羊」和學生組成的「健行熊」進行冠亞軍對戰，所有比賽現場轉播及網路直播都是由弘光科大資管系學生團隊完成，現場吸引學校代表、廠商、喜歡電競的玩家到場觀賽，YouTuber林立傑也蒞臨現場，他在賽事開打前致詞表示，電競產業很發達，很多學校都有產學合作，他覺得「弘光科大很浮誇，因為設備太專業了！」。

比賽最終由「迷途羔羊」 獲得冠軍獎盃及6萬6666元的獎金和豐富的電競獎品，「健行熊」取得亞軍獎盃及2萬2222元獎金和獎品；黃建基指出，弘光科大在電競產業人才培育近一年多來透過場域建置、課程規劃、系科轉型及電競團隊師資人才投入已獲得社會大眾的認同及關注，資訊管理系透過與林帝公司的產學合作，將電競賽事的企劃、美術、社群行銷與賽事舉辦執行，他與共同主持人劉明昆老師，帶領學生一起完成這場經典電競賽事。

弘光產學合作辦英雄聯盟電競賽，頒獎學金及豐富的競品給5位奮發向上的學生。 記者游振昇／攝影
弘光產學合作辦英雄聯盟電競賽，頒獎學金及豐富的競品給5位奮發向上的學生。 記者游振昇／攝影
弘光資管系大二學生鍾昇修雖然行動不便，仍努力學習電競領域知識。記者游振昇／攝影
弘光資管系大二學生鍾昇修雖然行動不便，仍努力學習電競領域知識。記者游振昇／攝影

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