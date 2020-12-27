快訊

減班後首架英國班機抵台 首批通關旅客1人發燒送醫

大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

生物科學科能力競賽擠進全國前10名 張崴傑謝貴人相助

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市二信高中普通科二年級學生張崴傑將參加明年國際生物奧林匹亞競賽選拔營，爭取成為國手的機會。圖／二信高中提供
基隆市二信高中普通科二年級學生張崴傑將參加明年國際生物奧林匹亞競賽選拔營，爭取成為國手的機會。圖／二信高中提供

基隆市二信高中普通科二年級學生張崴傑，參加高中生物科學科能力競賽全國決賽，歷經2天1夜競賽，獲得二等獎佳績，獲得參加明年國際生物奧林匹亞競賽選拔營，爭取成為國手的機會。

今年高中生物科學科能力競賽全國決賽，共有各地區複賽中出線的48名學生參加。決賽分成筆試1場、實驗設計與操作3場、口試5場，最後決選出一等獎3人，二等獎7人，三等獎10人。一等獎、二等獎可直接獲推薦參加生奧研習營，接受培選及選拔成為國手。

二信高中表示，張崴傑從國中部直升高一就立志挑戰國際生物奧林匹亞競賽，高一取得資訊學科新北區複賽第1名，申請通過學科免修後，在校方提供的專屬研究室研讀大學用書，學校並安排赴海大接受養殖系副教授李孟洲實驗指導，高二取得全國決賽機會，並擠進前10名。

張崴傑說，生物領域的理論知識沒有邊際，實驗更難以準備，一點一滴累積基礎知識及操作技巧十分耗時，但非常重要，很感謝學校的支持並挹注資源。

張崴傑說，學校知道他需要強化無脊椎動物解剖技巧時，協助聯繫武崙國中對蜘蛛研究有專精老師葉玉君指導他。想解剖蜘蛛卻苦無足夠材料，學校還發動人力在二信校園捕捉好幾隻蜘蛛，一路走來，要感謝很多貴人出手相助。

奧林匹亞 新北 基隆

延伸閱讀

日本出現「昆蟲零食販賣機」蚱蜢、蠍子、蜘蛛多款任君挑選

游泳／王星皓備戰東奧 擬請前國手姑姑出馬

大樓警衛結識高一休學少女 第2天就帶回家嘿咻遭判刑

澳洲男與巴掌大蜘蛛同居一年 網友笑稱牠該付租金

相關新聞

生物科學科能力競賽擠進全國前10名 張崴傑謝貴人相助

基隆市二信高中普通科二年級學生張崴傑，參加高中生物科學科能力競賽全國決賽，歷經2天1夜競賽，獲得二等獎佳績，獲得參加明年...

影／台北、嘉市民生國中 52年來首度聯名演出管樂

台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，因應嘉義市國際管樂節，今天兩校首度「聯名」在嘉市民生活動中心2樓演出管樂，5...

影／舞獅隊成員多家境清寒 負傷不放棄全國賽奪五冠王

嘉義縣溪口鄉柳溝國小舞獅隊今年在全國民俗體育錦標賽勇奪五冠王，校隊成員多數來自清寒、弱勢家庭，長期受社會機構補助，練習時...

僑泰高中開放資源 讓社區國小學生體驗機器人操作

台中市僑泰高中學生張睿承、吳育丞去年參加國際奧林匹亞機器人世界大賽獲得第3名，並是台灣的最佳成績。該校今天把學校相關教學...

中一中放馬南下戰南一中 上演牽手戰校長老公

南一中和中一中的「一中盃教師聯誼賽」，經1天的拚戰，晚間落幕，雙方戰成平手，共享獎盃，除了是「真一中」，運動上的拚勁也是...

爭取中央補助 中市大墩國小跑道落成啟用

台中市南屯區大墩國小新建環形跑道今天落成啟用，協助向中央爭取補助的立委張廖萬堅表示，會持續關注孩童的學習及運動成長環境，...

偏鄉和順國小學童走讀 結合棒棒積木飯店漂書啟動

嘉義縣偏鄉義竹鄉和順國小從上月開始，由老師林穎慧帶領17名小朋友學進行18天360公里，走讀台灣活動，上午在自己家鄉進行...

火警驚魂校方作為慢半拍？ 雲科大學生會提6大疑點

耶誕夜驚魂！雲林科技大學設計三館25日凌晨發生火警，火勢30分鐘內撲滅，幸無師生受傷。不過，雲科大學生會質疑校方從接獲通...

海洋意象旅店風校舍啟用 台南龍崗國小浪狀校園超吸睛

台南市南區龍崗國小今天慶祝建校99周年，並舉辦新校舍落成典禮。斥資6600多萬興建的校舍，結合海洋意象，用浪花、帆船造型...

北極熊進校園！彰化僑義國小建校一甲子 關懷全球暖化

台灣八七水災發生後，僑胞捐款興建學校，以「僑」字命名，其中僑義國小位在彰化縣溪州鄉，今天歡慶建校60年，同時舉行改善後的...

自治組織 課業、畢業是絆腳石

高中生可在校組學生自治組織，公民力量深入高中校園，但有學生形容，高一剛入學、高二玩社團、高三衝升學，並非人人有意願參與，...

高中自治 南一中下周創第1個政黨

繼台中一中學生政黨法上路後，台南一中學生議會也公告學生政黨法，第一個學生政黨「一中全糖主義黨」卅日舉行創黨大會，未來可推...

熱門新聞

她新住民二代、果農之女 雙榜錄取台大、中山

中一中放馬南下戰南一中 上演牽手戰校長老公

大學讀什麼最省錢？ 網狂推「2科系」：還會給你錢

土耳其能源工程博覽會 台灣學子奪1金2銀

擴大招港澳生 教部研擬開放境外申請來台讀高中

影／台北、嘉市民生國中 52年來首度聯名演出管樂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。