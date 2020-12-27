生物科學科能力競賽擠進全國前10名 張崴傑謝貴人相助

基隆市二信高中普通科二年級學生張崴傑，參加高中生物科學科能力競賽全國決賽，歷經2天1夜競賽，獲得二等獎佳績，獲得參加明年國際生物奧林匹亞競賽選拔營，爭取成為國手的機會。

今年高中生物科學科能力競賽全國決賽，共有各地區複賽中出線的48名學生參加。決賽分成筆試1場、實驗設計與操作3場、口試5場，最後決選出一等獎3人，二等獎7人，三等獎10人。一等獎、二等獎可直接獲推薦參加生奧研習營，接受培選及選拔成為國手。

二信高中表示，張崴傑從國中部直升高一就立志挑戰國際生物奧林匹亞競賽，高一取得資訊學科新北區複賽第1名，申請通過學科免修後，在校方提供的專屬研究室研讀大學用書，學校並安排赴海大接受養殖系副教授李孟洲實驗指導，高二取得全國決賽機會，並擠進前10名。

張崴傑說，生物領域的理論知識沒有邊際，實驗更難以準備，一點一滴累積基礎知識及操作技巧十分耗時，但非常重要，很感謝學校的支持並挹注資源。

張崴傑說，學校知道他需要強化無脊椎動物解剖技巧時，協助聯繫武崙國中對蜘蛛研究有專精老師葉玉君指導他。想解剖蜘蛛卻苦無足夠材料，學校還發動人力在二信校園捕捉好幾隻蜘蛛，一路走來，要感謝很多貴人出手相助。