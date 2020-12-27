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影／台北、嘉市民生國中 52年來首度聯名演出管樂

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，今天兩校首度「聯名」演出管樂。圖／嘉市民生國中提供
台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，今天兩校首度「聯名」演出管樂。圖／嘉市民生國中提供

台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，因應嘉義市國際管樂節，今天兩校首度「聯名」在嘉市民生活動中心2樓演出管樂，50分鐘的音樂交流，為管樂節增添音樂教育在地扎根的意義，讓退休教師返校欣賞感動不已，直呼為音樂教育扎根。

兩校共有179位師生參與演出，北市民生由家長會長陳沛縈帶隊、老師黃秀婉擔任指揮，該校管樂團已成立12年，規模龐大，各項音樂比賽成績斐然，嘉市民生管樂團雖剛成軍不到一學期，以銅管演奏知名卡通主題曲與聖誕組曲引起共鳴，嘉義市長黃敏惠等人今天到民生國中活動中心欣賞演出。

黃秀婉說，去年參加國際管樂節，當時嘉市民生國中正逢校慶，發現嘉市也有一個民生國中，因此透過嘉市文化局媒合，共同演出民生人的音樂會

「兩校交流很興奮，希望未來長期合作」，嘉市民生國中校長陳明君說，其實校內原有絲竹、直笛、合唱以及打擊團，但沒有管樂團，學區內具管樂專長國小畢業生常常越區就讀他校，今年獲市府教育處補助50萬成立管樂團，聘請巫佳郎團隊擔任指導，熱愛管樂的孩子，終於可以就近讀民生了。

兩校進行50分鐘音樂交流，音樂會安可曲大合奏搖滾老歌「Fun、Fun、Fun」作為精彩的活動高潮，會後團員們交換禮物，也約定明年嘉義市管樂節，還要再來。

台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，今天兩校首度「聯名」演出管樂。圖／嘉市民生國中提供
台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，今天兩校首度「聯名」演出管樂。圖／嘉市民生國中提供
台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，今天兩校首度「聯名」演出管樂。圖／嘉市民生國中提供
台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，今天兩校首度「聯名」演出管樂。圖／嘉市民生國中提供
台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，今天兩校首度「聯名」演出管樂。圖／嘉市民生國中提供
台北民生國中、嘉義市民生國中創校皆52周年，今天兩校首度「聯名」演出管樂。圖／嘉市民生國中提供

嘉義 樂團 音樂會

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