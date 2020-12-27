影／舞獅隊成員多家境清寒 負傷不放棄全國賽奪五冠王

嘉義縣溪口鄉柳溝國小舞獅隊今年在全國民俗體育錦標賽勇奪五冠王，校隊成員多數來自清寒、弱勢家庭，長期受社會機構補助，練習時更幾經波折，團員打鼓打到手破皮，卻仍堅持完成比賽，不放棄精神令人動容。

柳溝國小舞獅隊今年在單獅混合、多獅混合、女單獅、女多獅等項目，榮獲全國特優，其中客家獅女子雙獅競賽項目更排名全國第一。

柳溝國小舞獅隊創隊逾30載，常獲邀至各地表演，今年十月，擔綱故宮南院國寶宴的開幕表演，獲嘉義縣長翁章梁和在場來賓肯定。

指導教練吳登興曾獲「國寶文化資產保存大師」；吳說，柳溝國小的「龍鳳金獅陣」是清末至日治初期，雲嘉地區重要的藝陣，近年瀕臨失傳，他致力傳承傳統技藝，注入創新元素，讓表演更精彩。

柳溝國小舞獅隊的組成居半數來自弱勢家庭，其中有五位學生長期接受兒童福利聯盟補助，舞獅訓練和參賽的經費則來自兒童福利聯盟及學校校友會的贊助和支持。

柳溝國小校長李淑惠敘述，比賽當天，有一對雙胞胎兄弟和「獅鬼」姊妹，在練習時受傷，仍堅持上陣，越戰越勇，擔任鼓手的孩子甚至都打到雙手紅腫破皮，不放棄的精神令人動容。