中一中放馬南下戰南一中 上演牽手戰校長老公

南一中和中一中的「一中盃教師聯誼賽」，經1天的拚戰，晚間落幕，雙方戰成平手，共享獎盃，除了是「真一中」，運動上的拚勁也是不馬虎。

近年來中一中與南一中在網路上常被網友拿來互爭，爭誰才是真一中，但多數師生都認為無聊，且不隨風起舞，去年兩校反而成立國際策略聯盟，在學術、教學、社團上相互合作，追求共好；也舉辦一中盃教師聯誼賽，以球會友，增進情誼。

第2屆一中盃教師聯誼賽今天登場，雙方各有50多名老師參加，競賽項目有籃球、桌球、羽球、網球四項。籃球分四節進行，每節高分者得1分，最後分數獲勝者再得１分。這次比賽增設排球表演賽，讓更多老師和家長參與，交流情感。表演賽開始時，南一中由校長廖財固，中一中則派出廖財固任教於中一中的妻子陳佳吟上陣，夫妻同場較勁，增添佳話。

桌球、羽球和網球都分4點雙打進行，每點獲勝得1分。結果南一中在網球和羽球獲勝，中一中則在桌球和籃球獲勝。雙方同為11.5分，打成平手。校長廖財固表示，希望藉由球類競賽活動，增進兩校的良善互動，展現運動家的精神，成就一中一家親的真一中氣度風範。