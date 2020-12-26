爭取中央補助 中市大墩國小跑道落成啟用

台中市南屯區大墩國小新建環形跑道今天落成啟用，協助向中央爭取補助的立委張廖萬堅表示，會持續關注孩童的學習及運動成長環境，爭取中央補助優化學習環境。

位於台中市七期重劃區的大墩國小，每年新生擠破頭想要入學，但校地有限，運動空間不足，校方家長會偕同校長林淵輝向張廖萬堅陳情，經由張廖萬堅安排相關單位會勘後，成功向中央爭取到經費新建環形運動跑道及半戶外風雨球場的經費。

大墩國小今天舉行校運會及環形跑道落成啟用儀式，林淵輝指出，感謝張廖萬堅協助向行政院爭取專款新台幣890萬元全額補助興建半戶外風雨球場，並爭取到教育部體育署及市府教育局450萬元補助下，順利新建完成環形PU跑道。

出席大墩國小校運會的張廖萬堅開心指出，很高興看到學校能在校園內舉行運動會，不必再向隔壁的大墩國中借操場舉辦，未來會持續關注孩童的學習及運動成長環境，並積極爭取中央補助優化學習環境。