火警驚魂校方作為慢半拍？ 雲科大學生會提6大疑點

耶誕夜驚魂！雲林科技大學設計三館25日凌晨發生火警，火勢30分鐘內撲滅，幸無師生受傷。不過，雲科大學生會質疑校方從接獲通報到處理火源駐警足足花了約20分鐘，期間既沒有即時通報119，也沒有逐層樓疏散在館人員。對此，雲科大校長楊能舒表示，總務處正在通盤檢查全校火災警示系統，相關單位也在進行檢討中。

雲科大學生會在臉書還原事發經過，學生會表示，25日凌晨2時55分，三名學生聽見警報器大作，隨後起身檢查走廊，發現無異狀，一度以為是有人誤觸。但抱持懷疑態度，仍在兩分鐘後打電話通報警衛室，表示設三警鈴大作，希望能派人處理。

雲科大學生會也轉述在場學生說法，該名學生指出，當時通報警衛室後，學校沒打回來，也沒聽到消防車聲響，出去走廊看也沒煙，事後打算離開現場，但一走到三樓樓梯口，發現一大團白煙竄上來，聞起來很毒。

該名學生指出，看見白煙聞到臭味後，三人一邊報案一邊逃生，同時也狂敲隔壁教室，叫醒在休息的另一名學生，四人逃出館後，也確定報案成功。不過，逃出館後發現學校警衛竟才剛到火場，手上還拿著滅火器噴向燒出紅光的電梯。

學生會列出事件六大疑點，質疑學校火警SOP，從接獲通報到處理火源，駐警花費約20分鐘，期間也沒及時通報119，警鈴也無管外連線，且校方未在事發時逐層疏散在館人員，火勢撲滅後，學校也疑似未逐層檢視是否有傷亡。

25日下午雲科大學生議長、數媒系副會長（火警當下在館學生）與校方溝通。校方當日也彙整火災處理時程，表示保全接獲火災電話後，隨即通報蕭姓駐衛警處理，駐衛警到場後發現電梯冒煙，再請保全通知消防隊，自己便回大門口拿取滅火器。

約莫凌晨3點19分，校方通報消防隊，但並未接通，此時駐衛警持續以滅火器滅火中，校方過約三分鐘後再次通報消防隊，消防隊則表示已接獲報案處理中。但因火勢無法控制，凌晨3點28分消防隊抵達後入場滅火。

雲林科技大學校長楊能舒表示，初步看照片是電梯旁電箱起火，起火原因仍在調查中。

「小火災，但就是一個非常重要的警訊」楊能舒表示，全校有60公頃，總務處正在通盤檢查全校火災警示系統，此外，學校每棟樓都有電梯室，設計學院還有工房擺放木料，學校也在一一清查，進行相關檢討。