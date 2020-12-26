快訊

全民2點檔回歸？陳時中連5天坐鎮 新冠境外移入+3

醫院錯置檢體害產SMA罕病女嬰 侵害墮胎權判賠331萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火警驚魂校方作為慢半拍？ 雲科大學生會提6大疑點

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
雲林科技大學設計三館25日凌晨發生火警，火勢在30分鐘後撲滅，幸無師生受傷。本報資料照片
雲林科技大學設計三館25日凌晨發生火警，火勢在30分鐘後撲滅，幸無師生受傷。本報資料照片

耶誕夜驚魂！雲林科技大學設計三館25日凌晨發生火警，火勢30分鐘內撲滅，幸無師生受傷。不過，雲科大學生會質疑校方從接獲通報到處理火源駐警足足花了約20分鐘，期間既沒有即時通報119，也沒有逐層樓疏散在館人員。對此，雲科大校長楊能舒表示，總務處正在通盤檢查全校火災警示系統，相關單位也在進行檢討中。

雲科大學生會在臉書還原事發經過，學生會表示，25日凌晨2時55分，三名學生聽見警報器大作，隨後起身檢查走廊，發現無異狀，一度以為是有人誤觸。但抱持懷疑態度，仍在兩分鐘後打電話通報警衛室，表示設三警鈴大作，希望能派人處理。

雲科大學生會也轉述在場學生說法，該名學生指出，當時通報警衛室後，學校沒打回來，也沒聽到消防車聲響，出去走廊看也沒煙，事後打算離開現場，但一走到三樓樓梯口，發現一大團白煙竄上來，聞起來很毒。

該名學生指出，看見白煙聞到臭味後，三人一邊報案一邊逃生，同時也狂敲隔壁教室，叫醒在休息的另一名學生，四人逃出館後，也確定報案成功。不過，逃出館後發現學校警衛竟才剛到火場，手上還拿著滅火器噴向燒出紅光的電梯

學生會列出事件六大疑點，質疑學校火警SOP，從接獲通報到處理火源，駐警花費約20分鐘，期間也沒及時通報119，警鈴也無管外連線，且校方未在事發時逐層疏散在館人員，火勢撲滅後，學校也疑似未逐層檢視是否有傷亡。

25日下午雲科大學生議長、數媒系副會長（火警當下在館學生）與校方溝通。校方當日也彙整火災處理時程，表示保全接獲火災電話後，隨即通報蕭姓駐衛警處理，駐衛警到場後發現電梯冒煙，再請保全通知消防隊，自己便回大門口拿取滅火器。

約莫凌晨3點19分，校方通報消防隊，但並未接通，此時駐衛警持續以滅火器滅火中，校方過約三分鐘後再次通報消防隊，消防隊則表示已接獲報案處理中。但因火勢無法控制，凌晨3點28分消防隊抵達後入場滅火。

雲林科技大學校長楊能舒表示，初步看照片是電梯旁電箱起火，起火原因仍在調查中。

「小火災，但就是一個非常重要的警訊」楊能舒表示，全校有60公頃，總務處正在通盤檢查全校火災警示系統，此外，學校每棟樓都有電梯室，設計學院還有工房擺放木料，學校也在一一清查，進行相關檢討。

火災 大學生 電梯

延伸閱讀

北市高中職生租屋安檢 逾4分之1房東沒放滅火器警報器

回收車凌晨疑釀火警、2車1機遭祝融 拾荒婦恐要賠50萬元

影／新店民宅火警 一家5口從屋頂逃3歲男童與41歲父送醫

影／大魯閣草衙道摩天輪突斷電 遊客掛空中驚魂未定

相關新聞

火警驚魂校方作為慢半拍？ 雲科大學生會提6大疑點

耶誕夜驚魂！雲林科技大學設計三館25日凌晨發生火警，火勢30分鐘內撲滅，幸無師生受傷。不過，雲科大學生會質疑校方從接獲通...

海洋意象旅店風校舍啟用 台南龍崗國小浪狀校園超吸睛

台南市南區龍崗國小今天慶祝建校99周年，並舉辦新校舍落成典禮。斥資6600多萬興建的校舍，結合海洋意象，用浪花、帆船造型...

北極熊進校園！彰化僑義國小建校一甲子 關懷全球暖化

台灣八七水災發生後，僑胞捐款興建學校，以「僑」字命名，其中僑義國小位在彰化縣溪州鄉，今天歡慶建校60年，同時舉行改善後的...

自治組織 課業、畢業是絆腳石

高中生可在校組學生自治組織，公民力量深入高中校園，但有學生形容，高一剛入學、高二玩社團、高三衝升學，並非人人有意願參與，...

高中自治 南一中下周創第1個政黨

繼台中一中學生政黨法上路後，台南一中學生議會也公告學生政黨法，第一個學生政黨「一中全糖主義黨」卅日舉行創黨大會，未來可推...

台中一中首創學生政黨法 校內三政黨後來怎麼了？

高中校園裡不只有學生會、學生議會，台中一中學生議會早在去年創全國之先，公告學生政黨法，校內陸續有三政黨成立，分別為一中社...

全糖主義！南一中學生政黨名稱超接地氣 30日創黨大會

台南一中學生議會公告學生政黨法，南一中第一個學生政黨「一中全糖主義黨」將於12月30日舉行創黨大會，該黨提出五大政見，擬...

朴子國中「聖誕傳愛」 接納不同聲音

聖誕將至，為讓學生感受佳節歡悅氣氛，朴子國小今天在校內活動中心，舉辦「聖誕傳愛」歡樂慶聖誕活動，邀請聖心教養院院生與早療...

台南崇學國小組4公尺耶誕樹 國樂聲中雪花隨風飄

台南市東區崇學國小今年的耶誕節很不一樣，除了師生打造4公尺高的耶誕樹，今天融合音樂舉辦耶誕活動，由獲得全市特優第一的國樂...

最暖聖誕禮！北市國小生奏樂「賣藝」所得全捐長老教會

北市大橋國小節奏樂隊今上午7時30分在校門口舉辦一場聖誕節LIVE表演，因為校園緊鄰大橋頭捷運站3號出口，趁著上班時段，...

台南海佃國中開耶誕趴 腦痲生巧扮分糖小天使

台南市海佃國中老師陳怡如，連續3年帶著學生，為附設幼兒園規畫歡樂聖誕英語派對，由學生設計帶動唱遊、歡樂話劇、互動遊戲、奇...

另類歡慶耶誕！台南家齊高中帶來英式說書和下午茶

台南市家齊高中英文多元選修「英文童書創意閱讀」課程師生，今天帶著自編、自選的英文繪本，到保東國小分享，實踐「說故事作為禮...

熱門新聞

大三畢業她拉長戰線 律師考第二司法官二試也過關

網提國高中改9點半到校掀論戰 教育部兩年前這樣回...

台中一中首創學生政黨法 校內三政黨後來怎麼了？

學測最後衝刺！自然跨科是趨勢 名師提綱挈領教撇步

「一中」又各表？ 南一中學生創黨再下戰帖

網友提案國高中9時半上課 教育部初步回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。