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金門開瑄國小耶誕玩穿越劇 古代運動會復刻登場

中央社 / 金門縣25日電

金門縣開瑄國小校園今天上演穿越劇，學生玩起春秋時代的「投壼」，又穿上充氣服裝學漢唐古人在馬上打球，並化身相撲選手玩「角牴」，還嘗試古代保齡球「木射」，體驗古意。

開瑄國小校長孫麗琪表示，每年學校都會利用耶誕節舉辦活動，營造歡樂氣氛，今年「HAPPY TOGETHER國際文化體驗活動」除獎勵學生一年來的努力學習外，也邀請家長和附近居民同樂，散播愛與溫馨。

活動除有園遊會、「我是大明星─街頭表演」，最大亮點是舉辦「古代運動會」，讓學童透過親身體驗，了解古人都在做什麼運動。

「古代運動會」比賽項目有「投壼」、「馬球」、「木射」及「角牴」。其中，「投壼」率先登場，學生拿著老師特製綁有羽球的類箭桿丟入大桶。

開瑄國小指出，「投壼」是眾人輪流將箭桿投拋到酒壺內，這是自春秋時代到清末時流行於漢民族的遊戲，後來也流傳到朝鮮半島、日本、越南。

隨後「馬球」上場。「馬球」是在馬上用馬球桿擊球入門的運動，始於漢代，風行於唐代。

開瑄國小體育衛生組組長許寓涵表示，考量學生體能狀態及安全，修改運動規則及用充氣服裝代替馬匹，並依低中高年級以不同方式呈現。低年級以接力方式進行，只要把球推入球門內即可；中高年級採全場競技。

賽前，學生分別穿上馬、恐龍的充氣服裝，搖身成為騎士；正式上場時，只見學生手忙腳亂，擠成一團，模樣可愛，家長紛紛搶拍。

「木射」是木球撞擊筍型立柱的室內遊戲，盛行於唐代，相當於現代保齡球。開瑄國小將這項遊戲與品德教育結合，學生必須擊中寫有「感恩尊重」、「自省公德」等瓶子，才算得分，寓教於樂。

「角牴」是古代的角力遊戲，又稱相撲。學生穿上可愛的相撲選手充氣服裝，只要拿到對方背後彩帶就算達陣。

穿上充氣服裝成為相撲選手的學童個個肥嘟嘟，步履不穩，萌樣破表，大家玩得不亦樂乎。

此外，孫麗琪表示，以往園遊會是由學生擺攤販售，因為有競賽性質，學生為爭取榮譽，忙得焦頭爛額，沒有時間參與其它節目。

她說，今年學校改邀請在地餐飲業者及文創人士設攤，不收租金，拉近親師生與社區情感，也讓大人小孩吃到各式美食，買到在地好物。

金門

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