鼓勵青創家「駐東」 花蓮新創基地啟用提供全方位服務

花蓮縣政府成立青年新創基地，除了作為青年事務統一諮詢窗口，也有辦公空間供青年創業家租用，約5到8坪空間，每月租金僅約千元上下，採24小時開放，提供青年創業、輔導的全方位服務，鼓勵青創家「駐東」成就夢想。

新創基地位於花蓮市海岸路17號，面對太平洋，視野相當不錯，原本是經濟部標準檢驗局花蓮分局的辦公廳舍，後來閒置，縣政府爭取維護管理，整修、粉刷後，保留建物原有風味，活化為新創中心，邀請青年人在老建物裡發展出新創意，今天由縣長徐榛蔚等人剪綵啟用。

縣政府青年發展中心執行長明良臻說，目前青發中心已進駐基地，提供統一窗口，青年人只要有相關創業、貸款等問題，都可以在這裡獲得解答。

此外，新創基地闢出9個辦公空間，提供45歲以下個人、新成立的公司租用，不限產業類別。每個空間約5到8坪，有1G以上網路、空調、獨立電錶等，每月租金在千元上下，租期1年，可再延長1年，辦公空間採24小時開放，申請辦法將於下月公布。

明良臻說，新創基地將是花蓮青年創業團隊的交流聚落，連結青年、創業、創投社團，未來也會推出創業知能系列課程、職涯講座等，提供全方位服務。他表示，縣政府向標檢局爭取維管的廳舍共兩棟，另一棟還在整理，預計明年下半年完成，做為地方創生「青」據點。