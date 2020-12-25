快訊

野溪溫泉安全須知：行前必備知識與裝備經驗談

聯發科首度超越高通 成全球最大智慧手機晶片供應商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆文資保存再跨步 修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆文資保存再跨步，修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟。圖／文化局提供
基隆文資保存再跨步，修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟。圖／文化局提供

基隆副市長林永發昨主持「基隆市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，全數出席委員一致決議，將基隆少見的傳統漢式民居三合院「修竹居」及「基隆燈塔」指定為市定古蹟，而修竹居也是目前基隆指定的文化資產中，唯一的漢式宅第古蹟，增添基隆文化資產的多元性。

文化局長陳靜萍指出，坐落於基隆市仁愛區，緊鄰仁愛區行政大樓的「修竹居」，建築物的磚作、泥作、剪粘、大木等均具有高度藝術價值，建物興建於日治時期昭和年間，表現出傳統漢式三合院之特色，為基隆罕見之古蹟建築形式，文資價值高，在歷次的普查及調查中，出席的委員都認為應指定或登錄為列冊追蹤標的。

陳靜萍提到，由於「修竹居」屬於私有宅第，文化局也感謝所有權人的配合，在指定為市定古蹟後，文化局將協助所有權人進行古蹟的保存維護，依法先辦理調查研究後進行必要的修復，以延續修竹居建築的歷史價值與過往的風華。

陳靜萍表示，另外1899（明治32）年4月動工、1900（明治33）年2月24日完工的「基隆燈塔」，不但是日治時期全台所建的第三座燈塔，也是日治時期第一座磚造燈塔。且位於「大基隆歷史場景再現整合計畫」的「基隆港西岸空間整合計畫」最重要的節點上，在文資審議會中也一致決議通過，將基隆燈塔指定為市定古蹟。

文化局說，基隆燈塔坐落於基隆港西岸突出之萬人堆鼻上，為日籍技師大澤正業所建造，採用預製鑄鐵樓梯，建有地下儲水箱等空間，具高度歷史價值，所配置之旋轉折射透鏡至今仍存，具稀少性不易再現，全數委員一致同意指定為基隆市定古蹟。

交通部航港局補充，目前「基隆燈塔」仍是一座具導航功能，正常使用與運作的文化資產，雖未開放燈塔對外參觀，但園區外已設置景觀平台，除提供駐足觀賞外，也樂於與市府合作，適度提供旅客停留、參觀之服務，也期望導入其它再利用元素，提升基隆市教育及文化觀光之特色。

基隆文資保存再跨步，修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟。圖／文化局提供
基隆文資保存再跨步，修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟。圖／文化局提供
基隆文資保存再跨步，修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟。圖／文化局提供
基隆文資保存再跨步，修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟。圖／文化局提供
基隆文資保存再跨步，修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟。圖／文化局提供
基隆文資保存再跨步，修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟。圖／文化局提供

基隆港 燈塔 古蹟

延伸閱讀

基隆壯觀台北3千多戶聯外道像「競技場」 坑洞多慘摔車

南港往基隆區間車竟晚2小時 旅客跳腳台鐵曝原因

金曲、金音獎等級樂團開唱 基隆今年跨年7分鐘璀璨煙火秀

林右昌「開箱」基隆書室 揭秘基隆文化知識藏寶庫

相關新聞

基隆文資保存再跨步 修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟

基隆副市長林永發昨主持「基隆市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，全數出席委員一致決議，將基隆少見的傳...

全校52原住民生 南投新鄉國小更名「希娜巴嵐國小」

教育部國教署持續與各地方政府合作認定「原住民重點學校」，位於南投縣信義鄉的新鄉國小，全校學生52人，均為原住民籍，為典型...

大甲日南國小活動中心啟用 中市府加碼補助禮堂裝冷氣

台中市大甲區日南國小創校逾百年，原活動中心使用已久，經鑑定耐震能力不足，台中市政府爭取中央補助3494萬4千元經費，加上...

標榜最有溫度伴手禮 宜蘭岳明國小種米義賣幫偏鄉募書

宜蘭蘇澳鎮岳明國小，在校外農田種植水稻，今年稻田完成收割，校方包裝成「學田米」，總數1千組，標榜是今年最有溫度的伴手禮，...

U值媒／回歸在地教學精神 看小鎮老師的人文走學課程

來玉里之前，教學不過是一種工作。就是做多少算多少的心態，然後面對孩子的成長、孩子的學習，是一種沒什麼壓力的負擔。一年間，能讓四年級孩子從不會寫字，到能讀寫計算九九乘法，我就覺得心滿意足了！那時沒有補救教學的壓力，也沒有任何經費的挹注，就是跟家長聯繫一下，把孩子留個3、40分鐘的，一步一步來、一手一手教做出孩子的學習來。

返校了嗎？這5所學校校慶好另類

許多學校最近都在慶祝校慶，方式不一，甚至有點另類，要讓畢業校友找回對母校的情感。南一中有1字1萬元的找錯字活動，並設計吉祥物，製作動漫影片。台南女中推情侶T，並辦邀請卡封面徵選，學生以今年最驚心動魄的樹倒事件畫成圖案，獲選封面。南二中松鼠囂張，成校慶LOGO；大同技術學院則是招待金婚夫妻搭熱氣球。

「鞋盒」滿滿耶誕禮 汐止青山學子傳愛到家扶

聖誕節前夕，汐止區青山國中小再度募集鞋盒，將裝有文具、書籍、保暖用品等驚喜的禮物，要送給汐止地區的弱勢孩童及需要關懷的長輩一份屬於他們的聖誕禮物，今(23)日也將上百個的鞋盒，送到汐止家扶中心，雖然天氣冷颼颼，卻多了暖暖的愛心。

鄧公國小英語公開觀課 要讓學生樂於學習

新北市淡水區鄧公國小在109學年度正式加入創新英語實驗學校，有外籍教師的加入，希望營造更好的英語學習環境，學校舉辦一個公開課程學習觀摩活動，市議員鄭宇恩、老師們也出席，希望用趣味式引導教學方式，讓學生更樂於學習。

種樹保「瓶」安 瑞芳國小耶誕點燈推環保

國際獅子會300B2區第十二分區為推廣種樹愛地球，在瑞芳國小種下台灣原生種苦楝樹，今年再度帶來櫻花樹讓學校可以欣賞到更多美麗花卉，瑞芳國小今(23)日舉辦的耶誕點燈儀式，利用手工環保瓶燈，美麗光影讓種樹活動既絢麗又溫馨。

別人點光明燈 高雄新上國小為防疫與兒福點「公民燈」

高雄市新上國小全校師生今天展現感恩公益之心，為防疫與兒童福利點上一盞溫暖的「公民燈」，代表善盡當代公民責任。小朋友們想點...

書法家蕭季慧送藝術慶耶誕 師生見左右開弓直呼好厲害

知名雙管書法家蕭季慧與妻子蔡秋夏，今天到高雄大樹區溪埔國小「2020耶誕送暖」活動現場揮毫。蕭左右開弓，揮筆立就，讓師生...

台南市國中數學競賽最大「嬌」點 聖功女中奪銀

台南市國中數學競賽成績出爐，天主教聖功女中學生蘇詠云拿下銀牌，是金銀銅牌獲獎名單中一大「嬌」點。她說，最喜歡數學，因為數...

熱門新聞

4成大學生選錯系 台大生：2個「不」阻礙自我探索

台師赴陸心酸 沒政府經費、沒上頂級期刊論文就解聘

陽明交大教職員投同意票 3名校長候選人通過門檻

華藝疑違法配合陸方審查論文 教育部：將專案調查

「外放」博士避免近親繁殖 學者反對：歧視自己學生

台師大每學期擬縮短為16周 7成管院生支持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。