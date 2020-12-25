基隆文資保存再跨步 修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟

基隆副市長林永發昨主持「基隆市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，全數出席委員一致決議，將基隆少見的傳統漢式民居三合院「修竹居」及「基隆燈塔」指定為市定古蹟，而修竹居也是目前基隆指定的文化資產中，唯一的漢式宅第古蹟，增添基隆文化資產的多元性。

文化局長陳靜萍指出，坐落於基隆市仁愛區，緊鄰仁愛區行政大樓的「修竹居」，建築物的磚作、泥作、剪粘、大木等均具有高度藝術價值，建物興建於日治時期昭和年間，表現出傳統漢式三合院之特色，為基隆罕見之古蹟建築形式，文資價值高，在歷次的普查及調查中，出席的委員都認為應指定或登錄為列冊追蹤標的。

陳靜萍提到，由於「修竹居」屬於私有宅第，文化局也感謝所有權人的配合，在指定為市定古蹟後，文化局將協助所有權人進行古蹟的保存維護，依法先辦理調查研究後進行必要的修復，以延續修竹居建築的歷史價值與過往的風華。

陳靜萍表示，另外1899（明治32）年4月動工、1900（明治33）年2月24日完工的「基隆燈塔」，不但是日治時期全台所建的第三座燈塔，也是日治時期第一座磚造燈塔。且位於「大基隆歷史場景再現整合計畫」的「基隆港西岸空間整合計畫」最重要的節點上，在文資審議會中也一致決議通過，將基隆燈塔指定為市定古蹟。

文化局說，基隆燈塔坐落於基隆港西岸突出之萬人堆鼻上，為日籍技師大澤正業所建造，採用預製鑄鐵樓梯，建有地下儲水箱等空間，具高度歷史價值，所配置之旋轉折射透鏡至今仍存，具稀少性不易再現，全數委員一致同意指定為基隆市定古蹟。