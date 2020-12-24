標榜最有溫度伴手禮 宜蘭岳明國小種米義賣幫偏鄉募書

宜蘭蘇澳鎮岳明國小，在校外農田種植水稻，今年稻田完成收割，校方包裝成「學田米」，總數1千組，標榜是今年最有溫度的伴手禮，供社會認購，募得經費將添購圖書，除用於學校外，還將贈與澎湖、蘭嶼等4所離島小學，讓認購者一起送愛到偏鄉。

早期書院為籌措經費，自種稻米自力更生，岳明國小仿效這類做法，利用學校家長無償提供的農田，供學生栽種稻米，這片約8分地的水稻田，出產的稻米命名為「學田米」，成為學校教育課程的一環。

學田米從首屆播種至今，已經長達12年未中斷，原本學田米所得用於讓六年級畢業生添購單車，今年則是將所得的一部分，用於添購圖書，贈與離島偏鄉學校，這也是學田米募資以來，首次走出岳明校園。

至於計畫的起因，校長黃建榮說，去年岳明挑戰27天、1500公里帆船繞島，拜訪蘭嶼、澎湖等離島學校，發現偏鄉離島教育資源相對缺乏，因此才發起這次「書海同遊」的計畫，讓岳明國小的學生不僅學會自助，也能參與「助人」。

今上午校方在校園完成學田米的包裝，每組有1公斤白米及糙米各1包，總重為2000公斤，校方也在高速公路局、蘇澳服務區全家商場協助之下，讓學田米在商場一角宣傳，希望遊客到訪服務區的同時，有機會參與這份「書海同遊」的計畫，一起送愛到偏鄉。